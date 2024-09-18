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Выигравший чемпионат Армении клуб продадут из-за споров с федерацией

Чемпиона Армении «Пюник» выставили на продажу из-за конфликта с федерацией
Владелец «Пюника» Артур Согомонян заявил, что продолжит поддерживать академию и готов вернуться в армянский футбол после смены руководства федерации
Фото: Suvad Mrkonjic / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Suvad Mrkonjic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владелец ереванского «Пюника» Артур Согомонян сообщил, что решил продать чемпионский клуб из-за двухлетнего конфликта с руководством федерации футбола страны (ФФА), который, по словам бизнесмена, превратился в личное противостояние и сильно вредит команде. Заявление Согомоняна опубликовано на сайте клуба.

Согомонян отметил, что за последние четыре года шесть крупных инвесторов «покинули армянский футбол, заявив о невозможности работать с некомпетентным руководством федерации».

«Более двух лет я и футбольный клуб «Пюник» боролись с бесчинством, агрессией и некомпетентностью руководителей федерации футбола», — заявил бизнесмен.

По его словам, он продолжит инвестировать в развитие академии клуба и готов вернуться в футбол, когда сменится руководство федерации.

Согомонян стал владельцем «Пюника» в 2017 году, клуб с тех пор дважды стал чемпионом.

Как отмечает «Sputnik Армения», Согомонян ранее раскритиковал политику федерации в отношении детско-юношеского и взрослого футбола, глава ФФА Армен Меликбекян в мае 2023 года подал в суд на владельца «Пюника». У клуба в прошлом году возникли проблемы с домашними матчами из-за расторжения договоров со стадионами.

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Анна Сатдинова
Футбол Армения ФК Пюник
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