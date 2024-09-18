Выигравший чемпионат Армении клуб продадут из-за споров с федерацией
Владелец ереванского «Пюника» Артур Согомонян сообщил, что решил продать чемпионский клуб из-за двухлетнего конфликта с руководством федерации футбола страны (ФФА), который, по словам бизнесмена, превратился в личное противостояние и сильно вредит команде. Заявление Согомоняна опубликовано на сайте клуба.
Согомонян отметил, что за последние четыре года шесть крупных инвесторов «покинули армянский футбол, заявив о невозможности работать с некомпетентным руководством федерации».
«Более двух лет я и футбольный клуб «Пюник» боролись с бесчинством, агрессией и некомпетентностью руководителей федерации футбола», — заявил бизнесмен.
По его словам, он продолжит инвестировать в развитие академии клуба и готов вернуться в футбол, когда сменится руководство федерации.
Согомонян стал владельцем «Пюника» в 2017 году, клуб с тех пор дважды стал чемпионом.
Как отмечает «Sputnik Армения», Согомонян ранее раскритиковал политику федерации в отношении детско-юношеского и взрослого футбола, глава ФФА Армен Меликбекян в мае 2023 года подал в суд на владельца «Пюника». У клуба в прошлом году возникли проблемы с домашними матчами из-за расторжения договоров со стадионами.
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