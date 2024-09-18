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Паралимпиец ответил украинцу, назвавшему россиянина «недоразумением»

Вдовин — о словах украинца: на Паралимпиаде мы показали, кто тут недоразумение
Алексей Вдовин заявил, что чемпиона Игр в Париже Евгения Торсунова не задели слова проигравшего украинского соперника про «недоразумение» — напротив, он и на следующем старте смог его опередить
Евгений Торсунов (второй слева) и Александр Литвиненко (крайний справа)
Евгений Торсунов (второй слева) и Александр Литвиненко (крайний справа) (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Вдовин заступился за партнера по сборной Евгения Торсунова, которого проигравший ему в Париже украинский прыгун Александр Литвиненко назвал «недоразумением». Вдовин сказал Metaratings, что соревнования «рассудили, кто есть кто».

Литвиненко в Париже стал третьим в прыжках в длину, Торсунов стал чемпионом, бразилец Асер Матеуш Алмейда Рамос взял серебро. После соревнований украинец заявил, что у него «скребет на душе из-за проигрыша недоразумению».

«Своими победами мы доказали, кто тут может быть недоразумением. Мы не поддавались на провокационные действия, которыми украинец хотел оскорбить нас», — сказал Вдовин.

По его словам, Торсунов не подал виду, что его задели слова соперника. «Тем более на следующем старте (100-метровка) он бежал в полуфинале с этим украинцем. Я сказал Жеке: «Вот дистанция, и доказывай на ней, кто и кем является». Наш Женька победил этого соперника и в полуфинале», — отметил Вдовин.

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Торсунову 34 года, он победил на Играх в Токио и Париже в прыжках в длину в классе Т36 (нарушение координации). В Париже россиянин, которому принадлежит мировой рекорд (6,05 м), улучшил свой же рекорд Игр (5,83 м).

Всего российские паралимпийцы выиграли в Париже 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

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