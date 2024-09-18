ПСЖ включил Сафонова в заявку на матч Лиги чемпионов с «Жироной»

Сафонов вошел в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Жироной»

Матч пройдет в среду в Париже. Основной голкипер ПСЖ Доннарумма пропустит встречу из-за травмы. Помимо Сафонова, в заявку на игру вошел также испанский вратарь Тенас

Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов включен в заявку на матч «Пари Сен-Жермен» с «Жироной» в первом туре обновленной Лиги чемпионов, сообщила пресс-служба клуба.

Игра пройдет в Париже в среду, начало в 22:00 мск.

Перешедший в парижский клуб в июне Сафонов еще не сыграл за новую команду ни одного матча.

Фото: Страница ПСЖ в соцсети X

Еще один вратарь в заявке хозяев — 23-летний испанец Арнау Тенас, в прошлом сезоне он отыграл за основную команду шесть матчей в чемпионате Франции, а в этом попал в состав только второй раз.

Основной голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма на прошлой неделе получил травму бедра.