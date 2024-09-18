Сафонов вошел в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Жироной»
Вратарь сборной России Матвей Сафонов включен в заявку на матч «Пари Сен-Жермен» с «Жироной» в первом туре обновленной Лиги чемпионов, сообщила пресс-служба клуба.
Игра пройдет в Париже в среду, начало в 22:00 мск.
Перешедший в парижский клуб в июне Сафонов еще не сыграл за новую команду ни одного матча.
Еще один вратарь в заявке хозяев — 23-летний испанец Арнау Тенас, в прошлом сезоне он отыграл за основную команду шесть матчей в чемпионате Франции, а в этом попал в состав только второй раз.
Основной голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма на прошлой неделе получил травму бедра.
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