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Сафонов вошел в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Жироной»

ПСЖ включил Сафонова в заявку на матч Лиги чемпионов с «Жироной»
Матч пройдет в среду в Париже. Основной голкипер ПСЖ Доннарумма пропустит встречу из-за травмы. Помимо Сафонова, в заявку на игру вошел также испанский вратарь Тенас
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов включен в заявку на матч «Пари Сен-Жермен» с «Жироной» в первом туре обновленной Лиги чемпионов, сообщила пресс-служба клуба.

Игра пройдет в Париже в среду, начало в 22:00 мск.

Перешедший в парижский клуб в июне Сафонов еще не сыграл за новую команду ни одного матча.

Фото: Страница ПСЖ в соцсети X
Фото: Страница ПСЖ в соцсети X

Сафонов получил шанс дебютировать за ПСЖ сразу в Лиге чемпионов
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Матвей Сафонов

Еще один вратарь в заявке хозяев — 23-летний испанец Арнау Тенас, в прошлом сезоне он отыграл за основную команду шесть матчей в чемпионате Франции, а в этом попал в состав только второй раз.

Основной голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма на прошлой неделе получил травму бедра.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
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