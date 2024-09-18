Шнайдер и сестры Кудерметовы вышли в четвертьфинал турнира в Сеуле

Три россиянки вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле

Вероника и Полина Кудерметовы обыграли сооответственно Людмилу Самсонову и Екатерину Александрову, а Диана Шнайдер победила канадку Чжао

Вероника Кудерметова (Фото: Inaki Esnaola / Getty Images)

Россиянка Вероника Кудерметова победила соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге теннисного турнира в Сеуле с призовым фондом более $900 тыс.

Кудерметова, 44-я в рейтинге WTA, выиграла матч у 15-й ракетки мира со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей Кудерметовой будет американка Аманда Анисимова (46) или болгарка Виктория Томова (54).

Младшая сестра Вероники Полина Кудерметова (163) также вышла в четвертьфинал, сенсационно обыграв Екатерину Александрову (31) — 6:2, 7:5.

Вице-чемпионка Игр в Париже в парах Диана Шнайдер (16) в среду во втором круге победила канадку Кэрол Чжао (6:3, 6:3) и вышла на украинку Марту Костюк (18).

Первая ракетка России Дарья Касаткина проведет матч 1/8 финала в Сеуле в четверг против американки Хейли Баптист (103).

Победительница турнира в Сеуле получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс. призовых.

В прошлом году турнир выиграла американка Джессика Пегула, Полина Кудерметова дошла до четвертьфинала.