Российская теннисистка Рахимова поднялась на 16 мест в рейтинге WTA

Российская теннисистка поднялась на 16 мест в рейтинге WTA

На прошедшей неделе Камилла Рахимова дошла до четвертьфинала турнира в мексиканской Гвадалахаре

Камила Рахимова (Фото: Matthew Stockman /Getty Images)

Российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась с 89-го на 73-е место в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

На прошедшей неделе Рахимова дошла до четвертьфинала турнира в мексиканской Гвадалахаре, благодаря чему улучшила свое положение в рейтинге.

На счету 23-летней россиянки нет титулов. Она ни разу не доходила до финалов турниров WTA в одиночном разряде. Наивысшее место в рейтинге — 65-е (январь 2023 года). Сентябрь она начинала за пределами первой сотни.

Наивысшее место среди россиянок удерживает Дарья Касаткина (13), далее следуют Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (15) и Диана Шнайдер, которая поднялась с 17-го на 16-е место, что является ее лучшим результатом.

В топ-5 рейтинга не произошло изменений: лидирует полька Ига Свентек, также в первую тройку входят Арина Соболенко (Белоруссия) и Джессика Пегула (США).