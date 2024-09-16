Российская теннисистка поднялась на 16 мест в рейтинге WTA
Российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась с 89-го на 73-е место в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
На прошедшей неделе Рахимова дошла до четвертьфинала турнира в мексиканской Гвадалахаре, благодаря чему улучшила свое положение в рейтинге.
На счету 23-летней россиянки нет титулов. Она ни разу не доходила до финалов турниров WTA в одиночном разряде. Наивысшее место в рейтинге — 65-е (январь 2023 года). Сентябрь она начинала за пределами первой сотни.
Наивысшее место среди россиянок удерживает Дарья Касаткина (13), далее следуют Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (15) и Диана Шнайдер, которая поднялась с 17-го на 16-е место, что является ее лучшим результатом.
В топ-5 рейтинга не произошло изменений: лидирует полька Ига Свентек, также в первую тройку входят Арина Соболенко (Белоруссия) и Джессика Пегула (США).
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