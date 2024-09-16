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Российская теннисистка поднялась на 16 мест в рейтинге WTA

Российская теннисистка Рахимова поднялась на 16 мест в рейтинге WTA
На прошедшей неделе Камилла Рахимова дошла до четвертьфинала турнира в мексиканской Гвадалахаре
Камила Рахимова
Камила Рахимова (Фото: Matthew Stockman /Getty Images)

Российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась с 89-го на 73-е место в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

На прошедшей неделе Рахимова дошла до четвертьфинала турнира в мексиканской Гвадалахаре, благодаря чему улучшила свое положение в рейтинге.

На счету 23-летней россиянки нет титулов. Она ни разу не доходила до финалов турниров WTA в одиночном разряде. Наивысшее место в рейтинге — 65-е (январь 2023 года). Сентябрь она начинала за пределами первой сотни.

Наивысшее место среди россиянок удерживает Дарья Касаткина (13), далее следуют Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (15) и Диана Шнайдер, которая поднялась с 17-го на 16-е место, что является ее лучшим результатом.

В топ-5 рейтинга не произошло изменений: лидирует полька Ига Свентек, также в первую тройку входят Арина Соболенко (Белоруссия) и Джессика Пегула (США).

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Теги
Диана Шнайдер Анна Калинская WTA Дарья Касаткина Арина Соболенко теннис Камилла Рахимова

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