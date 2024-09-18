Умер лучший футболист чемпионата мира-1990 Скилаччи

Сальваторе Скилаччи в последнее время боролся с раком. Ему было 59 лет

Сальваторе Скилаччи (Фото: Федерация футбола Италии)

Умер бывший форвард сборной Италии Сальваторе Скиллачи, сообщает Gazzetta dello sport и ряд других местных изданий. Ему было 59 лет.

В последние годы Тото, как называют его в Италии, страдал от рака толстой кишки и дважды был прооперирован.

Скиллачи известен по выступлениям за «Ювентус», «Интер» и сборную Италии. Широкую известность ему принес домашний чемпионат мира в 1990 году. На нем он стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира, хотя до начала чемпионата не рассматривался как основной нападающий сборной.

Однако, забив гол в первом матче после выхода на замену, в дальнейшем закрепился в составе и стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами. После мирового первенства он не отличался результативностью. В последующих восьми матчах за национальную команду форвард забил только один мяч.

Скиллачи завершил карьеру в 1997 году в Японии, в неполные 33 года из-за постоянных болей в спине. После этого он открыл свою футбольную школу в Италии. Также снимался в комедии «Любовь, ложь и футбол», а также в телесериале «Команда антимафия».