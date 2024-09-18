Боксер Усик прокомментировал задержание в аэропорту Кракова
Боксер Александр Усик вышел на связь после задержания в аэропорту Кракова. Пост с заявлением он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram (владелец платформы, компания Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось», — написал он и поблагодарил украинских дипломатов за поддержку.
Он также выразил уважение польским правоохранителям которые «выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».
Материал дополняется
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов