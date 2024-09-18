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Боксер Усик прокомментировал задержание в аэропорту Кракова

Боксер Александр Усик назвал недоразумением свое задержание в аэропорту Кракова
Усик, которого задержали в аэропорту Кракова накануне, назвал случившееся «недоразумением». По его словам, ситуация быстро решилась. Боксер поблагодарил украинских дипломатов и выразил уважение польским правоохранителям

Боксер Александр Усик вышел на связь после задержания в аэропорту Кракова. Пост с заявлением он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram (владелец платформы, компания Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось», — написал он и поблагодарил украинских дипломатов за поддержку.

Он также выразил уважение польским правоохранителям которые «выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Усик Краков Польша задержание
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