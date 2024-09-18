Киев выразит Польше протест из-за задержания Усика

Глава украинского МИДа Андрей Сибига поручил украинскому генконсулу в Кракове выразить Польше протест в связи с задержанием в аэропорту Кракова боксера Александра Усика, сообщил РБК-Украина спикер внешнеполитического ведомства страны Георгий Тихий.

«Министр <...> поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением», — заявил он, добавив, что генконсул выехал для выяснения всех обстоятельств в аэропорт.

Тихий подчеркнул, что Киев «категорически не воспринимает» проявленное к украинскому боксеру отношение.

Ранее депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил о задержании боксера. После этого жена Усика написала в Instagram (деятельность владельца соцсети — компании Meta — признана экстремистской в России и запрещена), что с ее мужем «все хорошо». Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили.

Александру Усику 37 лет, он выступает в супертяжелом весе. Является чемпионом Олимпиады в Лондоне (2012). Боксер выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге (из них 14 — нокаутом).