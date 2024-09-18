 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Ливерпуль» обыграл «Милан» в Лиге чемпионов, «Бавария» забила 9 голов

Форвард «Баварии» Кейн побил три рекорда в матче с Лиги чемпионов с 11 голами
Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил четыре мяча, три из которых с пенальти. Он побил сразу несколько рекордов в одном матче
Фото: Marco Luzzani / Getty Images
Фото: Marco Luzzani / Getty Images

Итальянский «Милан» дома проиграл английскому «Ливерпулю» со счетом 1:3 в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

У хозяев мяч забил Кристиан Пулишич (3), у гостей отличились
Ибраима Конате (23), Верджил ван Дейк (47) и Доминик Собослаи (67).

Кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне 2024/25
Спорт
Трофей Лиги чемпионов

Противостояние «Милана» и «Ливерпуля» в первую очередь известно финалом Лиги чемпионов 2005 года, в котором английский клуб проигрывал со счетом 0:3, но сравнял счет после перерыва и победил в серии пенальти. До сегодняшней встречи команды провели шесть матчей, на счету «Ливерпуля» было пять побед (если считать финал ЛЧ-2005) и одно поражение (в финале ЛЧ-2007).

С этого сезона формат турнира изменился. Вместо 32 клубов в нем сыграют 36, при этом не будет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

В следующем туре «Милан» 1 октября в гостях сыграет с «Байером», «Ливерпуль» днем позже примет «Болонью».

Как завершились другие матчи дня в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» дома разгромила загребское «Динамо» со счетом 9:2. Форвард хозяев Гарри Кейн забил четыре мяча, три из которых с пенальти. Он стал первым игроком в истории, забившим три мяча с пенальти в Лиге чемпионов. Также Кейн стал первым англичанином с покером в матче Лиги чемпионов. Помимо этого, он побил рекорд результативности в еврокубках среди англичан, который принадлежал Уэйну Руни (30 голов).

Действующий чемпион мадридский «Реал» на последних минутах вырвал домашнюю победу над «Штутгартом», для которого эта игра стала первой за 14 лет и 184 дня.

Матч завершился со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Килиан Мбаппе (46-я минута), Антонио Рюдигер (83) и 18-летний Эндрик (95), вышедший на замену на 90-й минуте. У немецкой команды отличился Дениз Ундав (68).

В другом матче португальский «Спортинг» дома обыграл французский «Лилль», который с 40-й минуты играл в меньшинстве. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Футбол Лига Чемпионов ФК Милан ФК Ливерпуль ФК Бавария Реал Мадрид Гарри Кейн
Материалы по теме
Турок побил рекорд Дель Пьеро в «Ювентусе» в матче Лиги чемпионов
Спорт
Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17 сен, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17 сен, 17:39
Киев выразит Польше протест из-за задержания УсикаОбщество, 01:01
Возвращающий зрение чип компании Маска признали «прорывным устройством»Технологии и медиа, 00:59
В Ярославле загорелось здание с покрышками и горючимОбщество, 00:48
Задержанного в Польше боксера Усика отпустилиСпорт, 00:34
«Ливерпуль» обыграл «Милан» в Лиге чемпионов, «Бавария» забила 9 головСпорт, 00:17
Al Jazeera узнал объем взрывчатки во взорвавшихся в Ливане пейджерахПолитика, 00:12
Axios узнал, когда Израиль согласовал массовый подрыв пейджеров в ЛиванеПолитика, 00:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей доставили в МосквуОбщество, 00:09
Над Брянской областью сбили 10 беспилотниковПолитика, 00:06
Сбербанк внедрит оплату алкоголя и сигарет «по лицу» вместо паспортаФинансы, 00:00
В аэропорту Кракова задержали боксера Александра Усика. ВидеоСпорт, 17 сен, 23:43
Посол Антонов заявил об отсутствии «просвета» в диалоге с США по оружиюПолитика, 17 сен, 23:33
Украинского боксера Усика задержали польские силовикиСпорт, 17 сен, 23:15
Число пострадавших при взрыве пейджеров в Ливане выросло до 4000Политика, 17 сен, 23:01