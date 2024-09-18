«Ливерпуль» обыграл «Милан» в Лиге чемпионов, «Бавария» забила 9 голов

Форвард «Баварии» Кейн побил три рекорда в матче с Лиги чемпионов с 11 голами

Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил четыре мяча, три из которых с пенальти. Он побил сразу несколько рекордов в одном матче

Фото: Marco Luzzani / Getty Images

Итальянский «Милан» дома проиграл английскому «Ливерпулю» со счетом 1:3 в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

У хозяев мяч забил Кристиан Пулишич (3), у гостей отличились

Ибраима Конате (23), Верджил ван Дейк (47) и Доминик Собослаи (67).

Противостояние «Милана» и «Ливерпуля» в первую очередь известно финалом Лиги чемпионов 2005 года, в котором английский клуб проигрывал со счетом 0:3, но сравнял счет после перерыва и победил в серии пенальти. До сегодняшней встречи команды провели шесть матчей, на счету «Ливерпуля» было пять побед (если считать финал ЛЧ-2005) и одно поражение (в финале ЛЧ-2007).

С этого сезона формат турнира изменился. Вместо 32 клубов в нем сыграют 36, при этом не будет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

В следующем туре «Милан» 1 октября в гостях сыграет с «Байером», «Ливерпуль» днем позже примет «Болонью».

Как завершились другие матчи дня в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» дома разгромила загребское «Динамо» со счетом 9:2. Форвард хозяев Гарри Кейн забил четыре мяча, три из которых с пенальти. Он стал первым игроком в истории, забившим три мяча с пенальти в Лиге чемпионов. Также Кейн стал первым англичанином с покером в матче Лиги чемпионов. Помимо этого, он побил рекорд результативности в еврокубках среди англичан, который принадлежал Уэйну Руни (30 голов).

Действующий чемпион мадридский «Реал» на последних минутах вырвал домашнюю победу над «Штутгартом», для которого эта игра стала первой за 14 лет и 184 дня.

Матч завершился со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Килиан Мбаппе (46-я минута), Антонио Рюдигер (83) и 18-летний Эндрик (95), вышедший на замену на 90-й минуте. У немецкой команды отличился Дениз Ундав (68).

В другом матче португальский «Спортинг» дома обыграл французский «Лилль», который с 40-й минуты играл в меньшинстве. Встреча завершилась со счетом 2:0.