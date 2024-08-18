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Холанд принес «Манчестер Сити» победу над «Челси» в сотом матче за клуб

Гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Челси» в первом туре АПЛ
Матч в Лондоне завершился победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Холанд, проводивший 100-ю встречу за «Манчестер Сити», и Ковачич
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счетом 2:0 в гостевом матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Эта встреча стала 100-й в составе «Манчестер Сити» для Эрлинга Холанда, который открыл счет, забив на 18-й минуте 91-й гол за команду в карьере.

На 84-й минуте Матео Ковачич дальним ударом увеличил преимущество хозяев.

На 45-й минуте у хозяев не засчитали гол Николаса Джексона из-за офсайда.

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«Челси» провел первый матч в АПЛ под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

«Манчестер Сити» выиграл десять своих последних матчей в АПЛ, забивая в каждом не менее двух голов. На счету команды Хосепа Гвардиолы уже семь десятиматчевых победных серий в турнире — больше, чем у любой команды.

Во втором туре «Манчестер Сити» сыграет с «Ипсвич Таун» 24 августа, а «Челси» на следующий день — с «Вулверхэмптоном».

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Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Эрлинг Холанд Манчестер Сити Челси
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