Экс-спартаковец заявил, что ему не разрешили сыграть против «Зенита»
Арендованный у «Зенита» вингер «Химок» Зелимхан Бакаев заявил «Спорт-Экспрессу», что ему «не разрешили» сыграть против петербургского клуба в домашнем матче пятого тура РПЛ.
Бакаев в начале августа стал игроком «Химок» на правах аренды.
На уточняющий вопрос, связан ли пропуск игры с соглашением с «Зенитом», Бакаев ответил: «Наверное».
Главный тренер «Химок» Франк Артига в эфире «Матч ТВ», говоря об отсутствии Бакаева, заявил: «Мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть».
Позднее гендиректор подмосковного клуба Николай Оленев уточнил «Чемпионату», что Артига «оговорился».
«Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока», — сказал Оленев.
Накануне председатель правления «Зенита» Александр Медведев также заявил «Спорт-Экспрессу», что в арендном соглашении нет пункта о запрете Бакаеву играть против петербуржцев.
Регламент РФС по статусу и переходам футболистов запрещает клубам подписывать соглашения, по которым контрагенты могут влиять на их независимость, трансферную политику и выступления в турнирах.
Бакаев до перехода в «Зенит» в 2022-м играл за «Спартак», который покинул на правах свободного агента. Супруга владевшего тогда «Спартаком» Леонида Федуна Зарема Салихова заявляла, что в клубе вызвали возмущение требования по новому контракту со стороны воспитанника.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов