Экс-спартаковец Бакаев: не разрешили сыграть за «Химки» против «Зенита»

Экс-спартаковец заявил, что ему не разрешили сыграть против «Зенита»

Бакаев в августе ушел из «Зенита» в аренду в «Химки», на матч против петербургского клуба его не заявили. Он сказал, что ему «не разрешили» играть. Гендиректор клуба заявил, что это совет врача, а не договоренность с соперником

Зелимхан Бакаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Арендованный у «Зенита» вингер «Химок» Зелимхан Бакаев заявил «Спорт-Экспрессу», что ему «не разрешили» сыграть против петербургского клуба в домашнем матче пятого тура РПЛ.

Бакаев в начале августа стал игроком «Химок» на правах аренды.

На уточняющий вопрос, связан ли пропуск игры с соглашением с «Зенитом», Бакаев ответил: «Наверное».

Главный тренер «Химок» Франк Артига в эфире «Матч ТВ», говоря об отсутствии Бакаева, заявил: «Мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть».

Позднее гендиректор подмосковного клуба Николай Оленев уточнил «Чемпионату», что Артига «оговорился».

«Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока», — сказал Оленев.

Накануне председатель правления «Зенита» Александр Медведев также заявил «Спорт-Экспрессу», что в арендном соглашении нет пункта о запрете Бакаеву играть против петербуржцев.

Регламент РФС по статусу и переходам футболистов запрещает клубам подписывать соглашения, по которым контрагенты могут влиять на их независимость, трансферную политику и выступления в турнирах.

Бакаев до перехода в «Зенит» в 2022-м играл за «Спартак», который покинул на правах свободного агента. Супруга владевшего тогда «Спартаком» Леонида Федуна Зарема Салихова заявляла, что в клубе вызвали возмущение требования по новому контракту со стороны воспитанника.