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Лучший бомбардир РПЛ получил травму в матче с «Химками»

Лучший бомбардир РПЛ Глушенков получил травму руки в матче с «Химками»
Глушенкову попали мячом в кисть в матче в Химках. Несмотря на помощь врачей, он не смог продолжить встречу. В предыдущих четырех турах РПЛ новичок «Зенита» забил семь мячей
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»)

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков досрочно покинул поле в гостевом матче 5-го тура РПЛ с «Химками» из-за травмы.

В середине первого тайма Глушенкову попали мячом в руку, врачи забинтовали ему кисть, но на 24-й минуте футболист попросил замену. Вместо него вышел Юрий Горшков.

Счет в матче 0:0.

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Глушенков перешел в «Зенит» в межсезонье из «Локомотива». В шести матчах он забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Он является лучшим бомбардиром РПЛ после четырех туров с семью голами.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Максим Глушенков ФК Зенит ФК Химки
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