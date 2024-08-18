Лучший бомбардир РПЛ получил травму в матче с «Химками»
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков досрочно покинул поле в гостевом матче 5-го тура РПЛ с «Химками» из-за травмы.
В середине первого тайма Глушенкову попали мячом в руку, врачи забинтовали ему кисть, но на 24-й минуте футболист попросил замену. Вместо него вышел Юрий Горшков.
Счет в матче 0:0.
Глушенков перешел в «Зенит» в межсезонье из «Локомотива». В шести матчах он забил девять голов и сделал одну результативную передачу.
Он является лучшим бомбардиром РПЛ после четырех туров с семью голами.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов