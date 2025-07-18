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Спорт ,  
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Тренера из Латвии дисквалифицировали за драку с биатлонистом Расторгуевым

Латвийского тренера дисквалифицировали за драку с биатлонистом Расторгуевым
В феврале во время чемпионата мира Андрей Расторгуев сломал палец в результате нападения со стороны Илмарса Брициса. Тренера отстранили на срок шесть месяцев
Андрей Расторгуев
Андрей Расторгуев (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Латвийский тренер Илмарс Брицис дисквалифицирован на шесть месяцев за драку с Андреем Расторгуевым, серебряным призером чемпионата мира 2024 года. Об этом сообщается на сайте Biathlon Integrity Unit (BIU), отвечающего за контроль над соблюдением антидопинговых правил в биатлоне.

«После тщательного расследования Брицис признал себя виновным в физических действиях, нарушающих ключевые положения Кодекса честности IBU, включая требования о профессиональном и вежливом поведении, а также запрещающие физическое насилие и поведение, представляющее угрозу безопасности других лиц», — говорится в сообщении.

«Это наказание ставит точку в деле. BIU не потерпит насилия или любого поведения, угрожающего безопасности и благополучию спортсменов или других лиц, связанных со спортом. Хотя поведение и действия Брициса были неприемлемыми, его сотрудничество в ходе расследования было учтено при назначении шестимесячного наказания», — сказал глава BIU Грег Маккена.

Инцидент произошел в феврале 2025 года во время чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде. Расторгуев рассказал, что драка произошла после того, как он зашел к Брицису и обвинил его в краже лыж. В свою очередь, Брицис говорил, что Расторгуев в тот момент был в «неадекватном состоянии». Латвийская биатлонистка Байба Бендика, жена Брициса, утверждала, что супруг лишь «защищал семью от психически нестабильного» спортсмена.

После этого скандала Брицис подал заявление об отставке, а Расторгуев пропустил конец сезона из-за перелома пальца.

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Латвия дисквалификация Андрей Расторгуев
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