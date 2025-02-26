Тренер сборной Латвии по биатлону уволился после скандала с Расторгуевым
Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис подал заявление об отставке после конфликта с Андреем Расторгуевым, который обвинил его в избиении во время недавнего чемпионата мира. Об этом сообщает газета Latvijas Avize.
Расторгуев, серебряный призер чемпионата мира 2024 года, ранее рассказал, инцидент произошел после того, как тот зашел к Брицису и обвинил его в краже лыж. Биатлонист рассказал, что тренер разбил ему нос и сломал палец.
В свою очередь, Брицис заявил, что Расторгуев, когда обвинил его в краже лыж, был в «неадекватном состоянии». Латвийская биатлонистка Байба Бендика, жена Брициса, утверждает, что супруг лишь «защищал семью от психически нестабильного» спортсмена.
Правление Латвийской федерации биатлона запросило письменные объяснения как у Расторгуева, так и у Брициса о характере и причинах инцидента. Государственная полиция Латвии начала расследование.
Чемпионат мира-2025 прошел в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.
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