Тренер сборной Латвии по биатлону уволился после скандала с Расторгуевым

Призер чемпионата мира Андрей Расторгуев ранее обвинил Илмарса Брициса в избиении. Сам тренер утверждает, что биатлонист в момент конфликта был в «неадекватном состоянии»

Андрей Расторгуев (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис подал заявление об отставке после конфликта с Андреем Расторгуевым, который обвинил его в избиении во время недавнего чемпионата мира. Об этом сообщает газета Latvijas Avize.

Расторгуев, серебряный призер чемпионата мира 2024 года, ранее рассказал, инцидент произошел после того, как тот зашел к Брицису и обвинил его в краже лыж. Биатлонист рассказал, что тренер разбил ему нос и сломал палец.

В свою очередь, Брицис заявил, что Расторгуев, когда обвинил его в краже лыж, был в «неадекватном состоянии». Латвийская биатлонистка Байба Бендика, жена Брициса, утверждает, что супруг лишь «защищал семью от психически нестабильного» спортсмена.

Правление Латвийской федерации биатлона запросило письменные объяснения как у Расторгуева, так и у Брициса о характере и причинах инцидента. Государственная полиция Латвии начала расследование.

Чемпионат мира-2025 прошел в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.