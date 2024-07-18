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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Во Франции полицейским запретили жевать жвачку во время Олимпиады

Глава МВД Франции запретил полицейским жевать жвачку во время Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен подчеркнул, что каждый офицер полиции обязан сохранять спокойствие при любых обстоятельствах на Играх, не пользоваться мобильными и не жевать жвачку на службе
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен запретил полицейским жевать жвачку на службе во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Le Soir.

«Не жуйте жвачку, не смотрите в свой мобильный телефон, обращайтесь к людям официально и сохраняйте спокойствие при любых обстоятельствах. Достаточно одного или двух человек, которые ведут себя плохо, чтобы это попало в заголовки газет», — сказал Дарманен во время брифинга перед парижскими полицейскими.

По словам Дарманена, действия полиции будут очень важны для репутации страны. «От каждого офицера будет зависеть имидж Франции. Это имидж твердости, безопасности, но также и гостеприимства. Мы не должны стесняться быть вежливыми, улыбаться. За нами будет следить весь мир», — сказал он.

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Для обеспечения безопасности Олимпиады в среднем каждый день будут задействованы около 35 тыс. полицейских и жандармов (до 45 тыс. на церемонии открытия) и 18 тыс. солдат.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 жвачка полиция Франция
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