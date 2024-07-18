Во Франции полицейским запретили жевать жвачку во время Олимпиады

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен подчеркнул, что каждый офицер полиции обязан сохранять спокойствие при любых обстоятельствах на Играх, не пользоваться мобильными и не жевать жвачку на службе

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен запретил полицейским жевать жвачку на службе во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Le Soir.

«Не жуйте жвачку, не смотрите в свой мобильный телефон, обращайтесь к людям официально и сохраняйте спокойствие при любых обстоятельствах. Достаточно одного или двух человек, которые ведут себя плохо, чтобы это попало в заголовки газет», — сказал Дарманен во время брифинга перед парижскими полицейскими.

По словам Дарманена, действия полиции будут очень важны для репутации страны. «От каждого офицера будет зависеть имидж Франции. Это имидж твердости, безопасности, но также и гостеприимства. Мы не должны стесняться быть вежливыми, улыбаться. За нами будет следить весь мир», — сказал он.

Для обеспечения безопасности Олимпиады в среднем каждый день будут задействованы около 35 тыс. полицейских и жандармов (до 45 тыс. на церемонии открытия) и 18 тыс. солдат.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.