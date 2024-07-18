Kyodo: японскую гимнастку Мияту исключат из олимпийской сборной за курение

Японскую гимнастку исключат из олимпийской сборной за курение

Капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мията обвиняется в нарушении кодекса поведения в национальной команде

Сёко Мията (Фото: Kiyoshi Ota / Getty Images)

Сёко Мията, капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике, будет исключена из национальной команды перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже из-за курения. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на свои источники.

Курение является нарушением кодекса поведения в национальной команде. Японская ассоциация гимнастики (JGA) сейчас проводит расследование этого дела и, как ожидается, отправит 19-летнюю Мияту домой из тренировочного лагеря в Монако.

Мияты не было на тренировке 17 июля, которая была открыта для средств массовой информации, а руководитель отдела развития JGA Хикару Танака заявила, что она отсутствовала «по определенным причинам».

Мията является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года в упражнениях на бревне.