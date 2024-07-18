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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Эксклюзив

Теннисист Котов рассказал, почему согласился выступить на Олимпиаде

Российский теннисист Котов рассказал, почему согласился выступить на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Российский спортсмен отметил, что это будет новый для него опыт и он постарается использовать свой шанс на Играх в Париже на полную катушку

Теннисист Котов рассказал, почему согласился выступить на Олимпиаде
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Российский теннисист Павел Котов заявил в эфире телеканала РБК, что согласился выступить на Олимпийских играх 2024 года, чтобы пережить новый опыт.

«Планирую поехать, для меня это будет новый опыт. Немного переживаю, надеюсь, что с честью могу представить свою страну», — сказал Котов.

По словам Котова, возможное давление зрителей на трибунах его не пугает. «Мне не привыкать. Когда ты играешь на большом стадионе против известных игроков, очень часто болельщики поддерживают не тебя, а соперника. Я к такому привык, посмотрим, что получится», — сказал теннисист.

Котов сравнил Олимпиаду и турниры «Большого шлема». «Олимпиада тоже очень важная веха для теннисиста. Турниров «Большого шлема» по четыре штуки каждый год, а Олимпиада только раз в четыре года. Не уверен, что смогу принять участие в следующей Олимпиаде. Решил, что стоит сыграть, показать свой лучший теннис и постараться показать хороший результат. У меня появился шанс, постараюсь его использовать на полную катушку», — добавил Котов.

Международный олимпийский комитет 18 июля опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Среди них 25-летний Котов, 60-я ракетка мира.

МОК опубликовал список россиян, которые выступят на Олимпиаде
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Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Павел Котов Олимпиада-2024
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