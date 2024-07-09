Миранчуку предложили перейти из «Аталанты» в «Атланту»

Полузащитник сборной России может покинуть итальянскую «Аталанту» и перейти в американский клуб «Атланта Юнайтед»

Алексей Миранчук (Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images)

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук может перейти в клуб MLS «Атланта Юнайтед». Как сообщает сайт спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио, американский клуб предложил за россиянина €11 млн.

Информацию об интересе «Атланты» также подтверждает «Чемпионат». По сведениям портала, «Атланта» предложила «Аталанте» €10 млн, а самому Миранчуку четырехлетний контракт с зарплатой около €3 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны другого клуба MLS — «Ди Си Юнайтед».

Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года из московского «Локомотива». В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах в разных турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Кроме того, в сезоне 2023/24 россиянин вместе со своим клубом стал победителем Лиги Европы. В финале на стадионе «Авива» в Дублине «Аталанта» обыграла немецкий «Байер» со счетом 3:0, но Миранчук остался в запасе.