Майкл Фелпс возглавил рейтинг лучших спортсменов ХХI века

Фелпс обошел Месси и Серену Уильямс в рейтинге лучших спортсменов ХХI века

На второй строчке рейтинга, который представил телеканал ESPN, оказалась теннисистка Серена Уильямс, на третьей — футболист Лионель Месси. Криштиану Роналду в топ-10 не попал

Майкл Фелпс (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Американский пловец Майкл Фелпс занял первое место в списке лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN.

Телеканал 18 июля опубликовал места с 50-го по первое. Ранее стало известно, что во вторую часть рейтинга вошел российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, занявший 54-ю строчку.

Фелпс — обладатель рекордных 23 золотых олимпийских медалей, 28-кратный олимпийский призер. На Играх в Пекине в 2008 году Фелпс выиграл рекордные восемь золотых наград.

На втором месте в рейтинге американская теннисистка Серена Уильямс, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» (второй результат в истории), обладательница 73 титулов в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Третью строчку занял аргентинский футболист Лионель Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион мира 2022 года, обладатель рекордных 45 трофеев за карьеру.

В топ-10 также вошли четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, семикратный победитель Супербоула Том Брэди, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс, восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт и четырехкратный чемпион НБА Коби Брайант.

Португальский футболист Криштиану Роналду занял в рейтинге 13-е место.