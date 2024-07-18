 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Майкл Фелпс возглавил рейтинг лучших спортсменов ХХI века

Фелпс обошел Месси и Серену Уильямс в рейтинге лучших спортсменов ХХI века
На второй строчке рейтинга, который представил телеканал ESPN, оказалась теннисистка Серена Уильямс, на третьей — футболист Лионель Месси. Криштиану Роналду в топ-10 не попал
Майкл Фелпс
Майкл Фелпс (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Американский пловец Майкл Фелпс занял первое место в списке лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN.

Телеканал 18 июля опубликовал места с 50-го по первое. Ранее стало известно, что во вторую часть рейтинга вошел российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, занявший 54-ю строчку.

Фелпс — обладатель рекордных 23 золотых олимпийских медалей, 28-кратный олимпийский призер. На Играх в Пекине в 2008 году Фелпс выиграл рекордные восемь золотых наград.

Овечкин вошел в топ-100 лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN
Спорт
Александр Овечкин

На втором месте в рейтинге американская теннисистка Серена Уильямс, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» (второй результат в истории), обладательница 73 титулов в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Третью строчку занял аргентинский футболист Лионель Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион мира 2022 года, обладатель рекордных 45 трофеев за карьеру.

В топ-10 также вошли четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, семикратный победитель Супербоула Том Брэди, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс, восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт и четырехкратный чемпион НБА Коби Брайант.

Португальский футболист Криштиану Роналду занял в рейтинге 13-е место.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Майкл Фелпс Серена Уильямс Лионель Месси Леброн Джеймс Роджер Федерер Симона Байлз Тайгер Вудс Усэйн Болт Коби Брайант Криштиану Роналду
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
Материалы по теме
«Зенит» разделил 409-е место в рейтинге клубов с пятой командой Украины
Спорт
Фелпс побил 2000-летний олимпийский рекорд Леонида Родосского
Общество
Forbes включил Мирру Андрееву в рейтинг самых перспективных россиян
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17 июл, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17 июл, 17:38
Эрдоган позвонил Трампу и обсудил с ним «нападение на демократию» Политика, 17:38
Мишустин повысил выплаты переехавшим в новые регионы медикам Общество, 17:34
МИД Финляндии объяснил, почему не планирует открывать границу с Россией Политика, 17:31
Что такое фриланс-партнерство и почему стоит им заняться — Fast Company Pro, 17:27
Допущенная на Олимпиаду россиянка вышла в 1/4 финала турнира в Венгрии Спорт, 17:20
Чемпиона мира и Европы уволили с поста главного тренера «Страсбура» Спорт, 17:19
Аналитики «Альфа-Капитала» обновили топ-10 акций на российском рынке Инвестиции, 17:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Словакия вслед за Венгрией перестала получать нефть ЛУКОЙЛа Бизнес, 17:11
Вучич посоветовал достичь прекращения огня на Украине «как можно скорее» Политика, 17:08
Захарова заявила об отсутствии запросов от США на встречу с Лавровым Политика, 17:02
Майкл Фелпс возглавил рейтинг лучших спортсменов ХХI века Спорт, 16:55
В Okko объяснили передачу «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Испании Спорт, 16:53
Военный суд продлил арест обвиняемого в коррупции генерала Шамарина Политика, 16:47
Российские военные ударили по военному аэропорту ВСУ и самолету МиГ-29 Политика, 16:44