Овечкин занял 54-е место в списке лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN

Овечкин вошел в топ-100 лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN

Российский капитан «Вашингтона» занял в рейтинге 54-е место. ESPN пока опубликовал только места с 100-го по 51-е

Александр Овечкин (Фото: Will Newton / Getty Images)

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 54-е место в списке лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN.

Пока телеканал опубликовал только места с 100-го по 51-е.

Российский хоккеист обошел в рейтинге целый ряд известных спортсменов: футболистов Луку Модрича (55), Килиана Мбаппе (65), Андреса Иньесту (70), Хави (75), Роналдо (87) и Златана Ибрагимовича (95), чемпиона UFC Джона Джонса (66), боксера Мэнни Пакьяо (71), теннисистов Энди Маррея (80) и Винус Уильямс (86), хоккеиста Коннора Макдэвида (98).

Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году. Он является девятикратным обладателем «Морис Ришар Трофи». Никто так часто не брал приз лучшему снайперу сезона. По три раза он получал призы самому ценному игроку «регулярки» — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи», один раз — приз лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс Трофи». В 2018-м выиграл Кубок Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф.

38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014).