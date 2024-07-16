 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин вошел в топ-100 лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN

Овечкин занял 54-е место в списке лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN
Российский капитан «Вашингтона» занял в рейтинге 54-е место. ESPN пока опубликовал только места с 100-го по 51-е
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Will Newton / Getty Images)

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 54-е место в списке лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN.

Пока телеканал опубликовал только места с 100-го по 51-е.

Российский хоккеист обошел в рейтинге целый ряд известных спортсменов: футболистов Луку Модрича (55), Килиана Мбаппе (65), Андреса Иньесту (70), Хави (75), Роналдо (87) и Златана Ибрагимовича (95), чемпиона UFC Джона Джонса (66), боксера Мэнни Пакьяо (71), теннисистов Энди Маррея (80) и Винус Уильямс (86), хоккеиста Коннора Макдэвида (98).

The Athletic назвал контракт Овечкина самым неэффективным в «Вашингтоне»
Спорт
Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году. Он является девятикратным обладателем «Морис Ришар Трофи». Никто так часто не брал приз лучшему снайперу сезона. По три раза он получал призы самому ценному игроку «регулярки» — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи», один раз — приз лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс Трофи». В 2018-м выиграл Кубок Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф.

38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Александр Овечкин подарил Хабибу Нурмагомедову свитер с автографом
Спорт
Овечкин заявил, что сборная России сделала бы на Евро «пару сюрпризиков»
Спорт
Овечкин впервые в истории не набрал очков на выборах сборной звезд НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 17:40
Тарасова назвала наказанием отказ российских ТВ-каналов от Олимпиады Спорт, 19:50
Трамп сравнил попавшую в него пулю с «гигантским комаром» Политика, 19:47
В СК сообщили об увеличении числа отравившихся шаурмой в Москве Общество, 19:46
Названы лучшие голы Евро-2024 Спорт, 19:30
Экс-чиновник Трампа предложил создать автономные зоны на Украине Политика, 19:24
Макрон со второго раза принял отставку кабмина самого молодого премьера Политика, 19:20
Ространснадзор проверит завод-изготовитель Superjet 100 Общество, 19:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер отец Коби Брайанта Спорт, 19:06
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 19:00
В Турции назвали «Росатом» лидером в вопросе строительства АЭС «Синоп» Политика, 18:56
Губернатор Белгородской области ушел на больничный до понедельника Политика, 18:48
МВД связало пожар в Коктебеле с нарезкой металла Общество, 18:37
Овечкин вошел в топ-100 лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN Спорт, 18:36
В Краснодаре загорелись два склада и административное здание Общество, 18:35