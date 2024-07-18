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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Отсидевший за педофилию волейболист поселится отдельно от других на ОИ

Отсидевший за педофилию волейболист будет жить отдельно от других атлетов на ОИ
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Пляжный волейболист Стивен ван де Вельде в 2016 году получил тюремный срок за секс с 12-летней. На Играх в Париже он будет жить отдельно от сборной и не будет общаться со СМИ
Стивен ван де Вельде
Стивен ван де Вельде (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Нидерландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде, отсидевший в тюрьме по статье об изнасиловании 12-летней девочки, на предстоящих Олимпийских играх в Париже будет жить отдельно от сборной и не будет общаться со СМИ. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Нидерландов (NOC*NSF).

«NOC*NSF сожалеет о повлиявших на многих последствиях, вызванных возобновлением внимания к прошлому Стивена ван де Вельде. Поэтому NOC*NSF принимает меры для создания мирной обстановки во время его участия в Олимпийских играх. Ван де Вельде по собственному желанию поселится в альтернативном жилье и не будет общаться с прессой во время своего пребывания в Париже», — говорится в сообщении.

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Инцидент с ван де Вельде произошел в 2014 году в английском городе Милтон-Кинс, куда спортсмен (ему на тот момент было 17 лет) приехал в гости к девушке, с которой он познакомился в социальных сетях. После секса с ней спортсмен был обвинен по уголовной статье, поскольку по британским законам любой половой контакт с несовершеннолетним лицом приравнивается к изнасилованию, вне зависимости от согласия. В 2016 году ван де Вельде приговорили к четырем годам заключения.

После выхода из тюрьмы он продолжил карьеру и в итоге завоевал право выступить на Олимпиаде. В NOC*NSF говорили, что решили дать спортсмену «второй шанс», и отмечали, что ван де Вельде понес наказание, осознает тяжесть совершенного им поступка, а «шансы на рецидив равны нулю». Сам спортсмен называет произошедшее «самой большой ошибкой в своей жизни».

29-летний Ван де Вельде отобрался на Игры в паре с Мэтью Иммерсом.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 пляжный волейбол педофилия
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