Отсидевший за изнасилование 12-летней волейболист выступит на Олимпиаде
Нидерландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде, отсидевший в тюрьме по статье об изнасиловании 12-летней девочки, выступит на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает сайт Волейбольной ассоциации Нидерландов (NeVoBo).
Инцидент произошел в 2014 году в английском городе Милтон-Кинс, куда ван де Вельде приехал в гости к девушке, с которой он познакомился в социальных сетях. После секса с ней спортсмен был обвинен по уголовной статье, поскольку по британским законам любой половой контакт с несовершеннолетним лицом приравнивается к изнасилованию, вне зависимости от согласия.
В 2016 году ван де Вельде приговорили к четырем годам заключения. Часть срока волейболист отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован в Нидерланды.
Теперь в NeVoBo вместе с Олимпийским комитатом Нидерландов (NOC*NSF) решили дать спортсмену «второй шанс», так как он усилит сборную. Обе организации пришли к выводу, что ван де Вельде понес наказание, осознает тяжесть совершенного им поступка, а «шансы на рецидив равны нулю». Сам спортсмен называет произошедшее «самой большой ошибкой в своей жизни».
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Однако в конце 2023 года организация приняла решение о допуске атлетов к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. При этом им запрещено принимать участие в параде на церемонии открытия Игр и соревноваться в командных видах спорта.
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