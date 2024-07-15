Велогонщица с пищевым расстройством смогла оспорить недопуск на Олимпиаду
Новозеландская велогонщица Самара Максвелл, выступающая в дисциплине MTB (mountain bike), добилась включения в сборную на Олимпиаду в Париже, после того как ей сначала отказали из-за расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом сообщает Reuters.
Максвелл завоевала квоту на Игры, но национальная федерация велоспорта (CNZ) исключила ее из состава, сочтя, что 22-летняя спортсменка не продемонстрировала отсутствие «каких-либо психических или физических нарушений». Велогонщица страдает РПП с 15 лет.
Максвелл оспорила исключение из сборной в Спортивном трибунале Новой Зеландии. Трибунал установил, что решение принималось на основе устаревшего заключения врача, а представитель CNZ подал на спортсменку «искаженные» данные в комиссию, которая определяла состав на Игры.
Трибунал также посчитал, что предположения о наличии психических или физических нарушений из-за РПП «принесут больше вреда, чем пользы».
Максвелл — победительница молодежного чемпионата мира 2023 года в дисциплине кросс-кантри.
В Международной классификации болезней 10-го пересмотра РПП относится к психическим расстройствам и включает в том числе анорексию, булимию, психогенное переедание, психогенную рвоту, поедание несъедобного и др.
Каким именно расстройством страдает Максвелл, не уточняется.
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