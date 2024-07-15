Велогонщица с пищевым расстройством смогла оспорить недопуск на Олимпиаду

В Новой Зеландии пробившуюся на Игры велогонщицу Максвелл исключили из сборной из-за расстройства пищевого поведения, с которым она борется с 15 лет. Она смогла оспорить решение в спортивном трибунале

Самара Максвелл (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Новозеландская велогонщица Самара Максвелл, выступающая в дисциплине MTB (mountain bike), добилась включения в сборную на Олимпиаду в Париже, после того как ей сначала отказали из-за расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом сообщает Reuters.

Максвелл завоевала квоту на Игры, но национальная федерация велоспорта (CNZ) исключила ее из состава, сочтя, что 22-летняя спортсменка не продемонстрировала отсутствие «каких-либо психических или физических нарушений». Велогонщица страдает РПП с 15 лет.

Максвелл оспорила исключение из сборной в Спортивном трибунале Новой Зеландии. Трибунал установил, что решение принималось на основе устаревшего заключения врача, а представитель CNZ подал на спортсменку «искаженные» данные в комиссию, которая определяла состав на Игры.

Трибунал также посчитал, что предположения о наличии психических или физических нарушений из-за РПП «принесут больше вреда, чем пользы».

Максвелл — победительница молодежного чемпионата мира 2023 года в дисциплине кросс-кантри.

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра РПП относится к психическим расстройствам и включает в том числе анорексию, булимию, психогенное переедание, психогенную рвоту, поедание несъедобного и др.

Каким именно расстройством страдает Максвелл, не уточняется.