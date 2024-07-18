Заменивший Мазепина в Haas гонщик покинет команду в конце сезона

Датчанин Кевин Магнуссен не будет выступать за американскую команду «Формулы-1» в следующем сезоне

Кевин Магнуссен (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Датский пилот Haas Кевин Магнуссен покинет команду по окончании сезона «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте команды.

Магнуссену 31 год, за американскую команду он выступал с 2017 по 2020 год, а затем вернулся в 2022-м. Всего за Haas датчанин провел 135 Гран-при. В нынешнем сезоне после 15 этапов Магнуссен занимает 16-е место в общем зачете, набрав пять очков.

Ранее Haas заключил контракт на следующий сезон с британцем Оливером Берманом, а также сообщил, что команду покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

В 2021 году за Haas выступал российский пилот Никита Мазепин, который занял последнее место в личном зачете пилотов.

После начала военной операции на Украине команда расторгла контракт с российским пилотом и своим титульным спонсором «Уралкалием», который принадлежал отцу гонщика Дмитрию Мазепину. Магнуссен тогда заменил Никиту Мазепина в Haas.