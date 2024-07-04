Экс-команда Мазепина подписала контракт с 19-летним британским гонщиком

Оливер Берман в марте выступил на Гран-при Саудовской Аравии вместо заболевшего Карлоса Сайнса и занял седьмое место. Со следующего сезона британец станет пилотом Haas

Оливер Берман (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Британский гонщик Оливер Берман станет пилотом Haas с 2025 года, сообщила пресс-служба команды «Формулы-1».

Соглашение рассчитано на несколько лет.

Берман является членом академии Ferrari и резервным пилотом команды. Он выступает в «Формуле-2» за Prema Racing.

В марте британец провел первую гонку в «Формуле-1» — он заменил на Гран-при Саудовской Аравии Карлоса Сайнса-младшего, который не смог выступить из-за аппендицита, и занял седьмое место.

Haas по окончании сезона покинет Нико Хюлькенберг. Контракт со вторым пилотом Кевином Магнуссеном еще не продлен.

В 2021 году за Haas выступал российский пилот Никита Мазепин, который занял последнее место в личном зачете пилотов.

После начала военной операции на Украине команда расторгла контракт с российским пилотом и своим титульным спонсором «Уралкалием», который принадлежал отцу гонщика Дмитрию Мазепину.