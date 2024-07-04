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Экс-команда Мазепина подписала контракт с 19-летним британским гонщиком

Haas подписала контракт с 19-летним британским гонщиком Оливером
Оливер Берман в марте выступил на Гран-при Саудовской Аравии вместо заболевшего Карлоса Сайнса и занял седьмое место. Со следующего сезона британец станет пилотом Haas
Оливер Берман
Оливер Берман (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Британский гонщик Оливер Берман станет пилотом Haas с 2025 года, сообщила пресс-служба команды «Формулы-1».

Соглашение рассчитано на несколько лет.

Берман является членом академии Ferrari и резервным пилотом команды. Он выступает в «Формуле-2» за Prema Racing.

В марте британец провел первую гонку в «Формуле-1» — он заменил на Гран-при Саудовской Аравии Карлоса Сайнса-младшего, который не смог выступить из-за аппендицита, и занял седьмое место.

Haas по окончании сезона покинет Нико Хюлькенберг. Контракт со вторым пилотом Кевином Магнуссеном еще не продлен.

Команда «Формулы-1» Haas сообщила о победе в арбитраже над «Уралкалием»
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Фото:Mark Thompson / Getty Images

В 2021 году за Haas выступал российский пилот Никита Мазепин, который занял последнее место в личном зачете пилотов.

После начала военной операции на Украине команда расторгла контракт с российским пилотом и своим титульным спонсором «Уралкалием», который принадлежал отцу гонщика Дмитрию Мазепину.

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Теги
Анна Сатдинова
«Формула-1» Haas Никита Мазепин
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