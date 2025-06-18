«Манчестер Сити» обыграл марокканский клуб на старте клубного ЧМ
Футболисты «Манчестер Сити» обыграли марокканский «Видад» в матче первого тура группового турнира клубного чемпионата мира.
Встреча, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Фил Фоден (вторая минута) и Жереми Доку (42-я).
На 88-й минуте красную карточку за грубый фол получил защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис.
В группе G также выступают «Ювентус» и «Аль-Айн» из ОАЭ, которые проведут очный матч в ночь на 19 июня.
Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.
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