«Манчестер Сити» обыграл марокканский клуб на старте клубного ЧМ

«Манчестер Сити» обыграл марокканский «Видад» на старте клубного чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 2:0. Английский клуб заканчивал матч в меньшинстве после удаления Рико Льюиса за грубый фол

Фото: David Ramos / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли марокканский «Видад» в матче первого тура группового турнира клубного чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Фил Фоден (вторая минута) и Жереми Доку (42-я).

На 88-й минуте красную карточку за грубый фол получил защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис.

В группе G также выступают «Ювентус» и «Аль-Айн» из ОАЭ, которые проведут очный матч в ночь на 19 июня.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.