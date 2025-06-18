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Спорт ,  
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«Манчестер Сити» обыграл марокканский клуб на старте клубного ЧМ

«Манчестер Сити» обыграл марокканский «Видад» на старте клубного чемпионата мира
Встреча завершилась со счетом 2:0. Английский клуб заканчивал матч в меньшинстве после удаления Рико Льюиса за грубый фол
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли марокканский «Видад» в матче первого тура группового турнира клубного чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Фил Фоден (вторая минута) и Жереми Доку (42-я).

На 88-й минуте красную карточку за грубый фол получил защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис.

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Фото:Orlando Ramirez/Getty Images

В группе G также выступают «Ювентус» и «Аль-Айн» из ОАЭ, которые проведут очный матч в ночь на 19 июня.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.

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Футбол клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити
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