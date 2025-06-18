Самсонова победила третью ракетку мира Пегулу на турнире WTA в Берлине

Россиянка победила третью ракетку мира на турнире в Берлине

Людмила Самсонова в трех сетах обыграла американку Джессику Пегулу. Ее следующей соперницей станет победительница матча Магдалена Френх (Польша) — Аманда Анисимова (США)

Людмила Самсонова (Фото: IMAGO / O.Behrendt / Global Look Press)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Берлине.

Во втором круге 26-летняя россиянка победила американку Джессику Пегулу, третью ракетку мира, со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:5).

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча Магдалена Френх (Польша) — Аманда Анисимова (США).

Самсонова занимает 20-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.