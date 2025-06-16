Мирра Андреева с «баранкой» проиграла польке на старте турнира в Берлине

Мирра Андреева с «баранкой» проиграла на старте турнира в Берлине

Андреева впервые в сезоне проиграла в первом же матче на турнире WTA — ее победила полька Френх, занимающая 25-е место в рейтинге

Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла пробиться во второй круг турнира WTA 500 в Берлине c призовым фондом более €900 тыс.

Андреева уступила польке Магдалене Френх (25-я в рейтинге) со счетом 6:2, 5:7, 0:6.

Матч продолжался чуть больше двух часов.

Андреева в этом сезоне дважды обыграла польку — на Australian Open и на турнире в Мадриде.

Андреева впервые в этом сезоне проиграла стартовый матч на турнирах WTA.

Френх в следующем круге сыграет с американкой Амандой Анисимовой или канадкой Бьянкой Андрееску.