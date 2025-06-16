Мирра Андреева с «баранкой» проиграла на старте турнира в Берлине
Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла пробиться во второй круг турнира WTA 500 в Берлине c призовым фондом более €900 тыс.
Андреева уступила польке Магдалене Френх (25-я в рейтинге) со счетом 6:2, 5:7, 0:6.
Матч продолжался чуть больше двух часов.
Андреева в этом сезоне дважды обыграла польку — на Australian Open и на турнире в Мадриде.
Андреева впервые в этом сезоне проиграла стартовый матч на турнирах WTA.
Френх в следующем круге сыграет с американкой Амандой Анисимовой или канадкой Бьянкой Андрееску.
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