Бобровский занял 3-е место в голосовании за лучшего игрока плей-офф НХЛ
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский занял третье место в голосовании на приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).
Именно PHWA определяет, кто получит «Конн Смайт Трофи». Из 18 голосовавших журналистов десять поставили Бобровского на третье место, ни один не отдал российскому вратарю первую или вторую строчку. Таким образом, Бобровский набрал 10 очков в голосовании.
Приз получил нападающий «Флориды» Сэм Беннетт (76 очков; 11 первых мест и семь вторых), опередив своего одноклубника Брэда Маршанда (68; семь первых мест и 11 вторых).
«Флорида» в финальной серии одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах и завоевала Кубок Стэнли второй год подряд.
Беннетт в 23 играх плей-офф забросил 15 шайб и сделал семь передач. В финальной серии он записал на свой счет пять голов и передачу.
Бобровского называли одним из основных претендентов на «Конн Смайт Трофи».
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