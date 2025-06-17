НХЛ назвала россиянина фаворитом на приз лучшему игроку плей-офф

НХЛ назвала Бобровского фаворитом в борьбе за приз «Конн Смайт Трофи»

Помимо Сергея Бобровского в число кандидатов на «Конн Смайт Трофи» вошли Александр Барков, Сэм Беннетт, Брэд Маршанн, Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид

Сергей Бобровский (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский является одним из фаворитов на приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку Кубка Стэнли. Об этом сообщили авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также в число фаворитов на приз вошли Александр Барков, Сэм Беннетт, Брэд Маршанн (все «Флорида»), Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид (оба «Эдмонтон»).

«Я выбрал Бобровского в качестве самого ценного игрока в преддверии финала Кубка Стэнли и остаюсь при своем мнении. Я считаю, что лучше всего он проявляет себя, особенно с начала финальной серии, когда «Флорида» играет в меньшинстве. <...>. Так что да, Бобровский — MVP для меня», — объяснил журналист Трэйси Майерс.

Автор сайта лиги Дэн Розен отметил, что выбрал в качестве фаворита на приз российского голкипера, который должен был выиграть награду еще в прошлом году.

«Бобровский делает важные сэйвы в ответственные моменты, чтобы «Флорида» боролась за очередное чемпионство», — считает Розен.

«Конн Смайт Трофи» — награда, которая присуждается Ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) лучшему игроку плей-офф НХЛ.

36-летний Бобровский в текущем розыгрыше Кубка Стэнли одержал 15 побед в 22 матчах. Голкипер оформил шатаут в трех встречах. В среднем он отражает 91,2% бросков по воротам.

Счет в финальной серии Кубка Стэнли до четырех побед 3-2 в пользу «Флориды».