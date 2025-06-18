Как россиянин прошел путь от изгоя до главной звезды чемпиона НХЛ
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал обладателем Кубка Стэнли во второй раз подряд. «РБК Спорт» вспомнил, как россиянин дошел до победы в Кубке Стэнли.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и стала победителем плей-офф НХЛ.
Как Бобровский провел Кубок Стэнли-2025
Российский вратарь, как и год назад, стал одним из самых знаковых игроков плей-офф. Не зря сайт НХЛ перед последней игрой финала назвал его фаворитом в борьбе за приз лучшему игроку Кубка Стэнли.
«Я выбрал Бобровского в качестве самого ценного игрока в преддверии финала Кубка Стэнли и остаюсь при своем мнении. Я считаю, что лучше всего он проявляет себя, особенно с начала финальной серии, когда «Флорида» играет в меньшинстве. <...>. Так что да, Бобровский — MVP для меня», — объяснил автор официального сайта НХЛ Трэйси Майерс.
Кроме того, автор сайта лиги Дэн Розен отметил, что выбрал в качестве фаворита на приз российского голкипера, который должен был выиграть награду еще в прошлом году. «Бобровский делает важные сэйвы в ответственные моменты, чтобы «Флорида» боролась за очередное чемпионство», — считает Розен.
Бобровский в нынешнем сезоне одержал 16 побед в 23 играх. Больше одерживал только российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (18), но он провел 25 игр.
Голкипер оформил шатаут в трех встречах. И был близок к игре на ноль в чемпионском матче, но не хватило четырех минут. Его огорчил соотечественник Василий Подкользин.
В результате он завершил плей-офф с показателем 91,4% отраженных бросков. Лучше только этот показатель у вратаря «Вашингтона» Логана Томпсона, который провел всего 10 игр. Также он в лидерах по среднему показателю пропущенных шайб — 2,20.
В нынешнем розыгрыше Бобровский вторым из российских вратарей выиграл 50 матчей в плей-офф НХЛ. Из россиян эта отметка покорялась только Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (67).
Кроме того, Бобровский 15 мая установил клубный рекорд по продолжительности серии без пропущенных шайб в матчах плей-офф НХЛ. В пятом матче четвертьфинальной серии против «Торонто Мейпл Лифс» (6:1) он отразил 31 бросок из 32 и пропустил лишь одну шайбу за 66 секунд до конца встречи. Его «сухая» серия составила 143 минуты 25 секунд.
Предыдущее достижение принадлежало американцу Джону Ванбисбруку, который в 1996 году не пропускал на протяжении 141 минуты 31 секунды — на тот момент это помогло «Флориде» выйти в финал Кубка Стэнли.
Также Бобровский вышел на 17-е место по победам в истории плей-офф НХЛ. Вратарь «Флориды» отразил 19 бросков из 21 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:2, 3-2). Теперь в активе Сергея Бобровского 60 побед в 116 играх в плей-офф НХЛ в карьере. Он повторил достижение Турка Броды (60), разделив с ним 17-е место среди вратарей по победам в истории плей-офф Кубка Стэнли. Следующими в этом списке идут Хенрик Лундквист и Том Баррассо (по 61 победе). Рекордсмен — Патрик Руа (151).
Бобровский 15 июня помог своей команде «Флорида Пантерз» в третий раз обыграть «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии плей-офф НХЛ и повторил рекорд Кубка Стэнли по гостевым победам.
Для Бобровского победа в Эдмонтоне стала десятой в этом розыгрыше плей-офф, он повторил рекорд лиги, который делили пять других вратарей — Мартин Бродер (1995 и 2000 годы), Микка Кипрусофф (2004), Джонатан Куик (2012), Брэйден Холтби (2018) и Джордан Биннингтон (2019).
Также Бобровский вошел в топ-5 в истории НХЛ по сейвам в финалах Кубка Стэнли. Однако это не помогло россиянину забрать «Конн Смайт Трофи», награду вручили лучшему снайперу плей-офф Сэму Беннетту (форварду «Флориды»).
«Конн Смайт Трофи» — награда, которая присуждается Ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) лучшему игроку плей-офф НХЛ.
Какую роль играет Бобровский в чемпионской «Флориде»
На протяжении двух чемпионских сезонов игру российского вратаря называют причиной успеха «Флориды». Каждый раз в решающих моментах он выдавал феноменальную игру. И за два года ворвался в топ-3 по победам в решающих матах плей-офф среди действующих вратарей.
В начале июня Sportsnet опубликовал видео на своем канале в YouTube видео, на котором одноклубники Бобровского должны были описать его одним словом. «Впечатляющий. Хватка. Космонавт. Подготовленный. Стена», — сказали игроки «Пантерз».
Главный тренер «Флориды» Пол Морис после пятого матча финальной серии назвал Бобровского невероятным и элитным игроком. Он добавил, что порой россиянина недооценивают и воспринимают его игру «как должное, потому что он всегда стабилен».
«Если и бывает пропущенная шайба, которой он остался недоволен, это никак не влияет на то, что будет дальше. Его умение концентрироваться — это тренированный навык. Возможно, это и талант, не знаю. Но я точно знаю, что он тратит огромное количество времени на развитие концентрации, своего мастерства, и к этому добавляется еще и его опыт», — сказал Морис НХЛ.
Защитник «Флориды» Аарон Экблад заявил, что спокойствие Бобровского помогло команде одержать победу в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
«Он делает безумные сейвы, а затем в его игре появляется чувство спокойствия, когда он реагирует только на действительно опасные моменты. Это впечатляет смотреть и действительно весело играть перед таким вратарем», — сказал Экблад.
Капитан «Пантерз» Александр Барков сравнил Бобровского с Яромиром Ягром. По мнению финского форварда, они очень похожи в том, что «у них есть свой собственный план, и они точно знают, что делать».
«Когда ты рядом с такими, как Яромир Ягр и Сергей Бобровский, а мне повезло быть рядом с ними, то ты учишься, просто наблюдая. Не нужно делать то же самое, но ты начинаешь думать: «Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя лучше?». Это заставляет учиться», — отметил Барков НХЛ.
Нападающий «Пантерз» Энтони-Джон Грир высоко оценил вклад Бобровского в победы «Флориды», назвав россиянина «профессионалом, потрясающим человеком и настоящим бойцом».
«Боб сделал несколько потрясающих сэйвов. Он всегда максимально сконцентрирован. Он невероятный. Учитывая то давление, под которым он играет, и то, как он вытаскивает важнейшие броски в те моменты, когда мы сами играем неидеально — именно такие эпизоды приносят нам победы», — цитирует Грира Sportsnet.
Одноклубник россиянина Антон Лунделль заявил, что не сомневается в игре Бобровского. «Он делает свою работу и справляется с ней. Он стена. Мы доверяем ему. Конечно, мы пытается облегчить ему работу, играя перед ним, но в этом матче он сделал несколько важных сэйвов, оставив нас в игре в первом периоде», — цитирует нападающего «Флориды» НХЛ.
Как Бобровский начал карьеру в НХЛ
Бобровский, которому на тот момент было 22 года, в сезоне 2010/11 стал новичком в «Филадельфии Флайерз» под руководством возглавлявшего на тот момент команду Питера Лавиолетта. В мае 2010-го года россиянин прибыл в Филадельфию перед тренировочным лагерем и даже не считался резервным голкипером.
По словам бывшего голкипера «Флайерз» и нынешнего аналитика TNT Брайана Буше, он сразу понял, что у него появился серьезный конкурент. «Я увидел, как он катается с тренером по вратарям Джеффом Ризом. Минут через 20 я сказал: «У меня проблемы». У него была потрясающая подвижность, гибкость, реакция — все, что нужно. Может, он и уступает по габаритам таким, как Василевский, но по чистому атлетизму — это лучшее, что я видел», — сказал Буше.
Генеральный менеджер «Флайерз» Даниэль Бриер, тогда еще нападающий команды, признавался, что до тренировочного лагеря даже не слышал о Бобровском. «Он появился будто из ниоткуда. Мы не знали, кто он. Но он сразу дал понять, что с ним нужно считаться», — отметил Бриер.
Изначально предполагалось, что Бобровский начнет сезон в АХЛ, но травма Майкла Лейтона позволила ему попасть в основу. Лавиолетт доверил россиянину первую игру сезона против «Питтсбурга» (3:2).
Свой дебютный сезон он завершил с 28 победами, коэффициентом надежности 2,59 и процентом отраженных бросков 91,5%. По словам Бриера, Бобровский «всегда приходил первым, уходил последним, постоянно работал над собой». «Именно поэтому он до сих пор играет на высочайшем уровне. Такое чувство, что он жил на катке», — сказал Бриер.
Несмотря на хорошее начало, в плей-офф Бобровскому не удалось удержать позицию основного вратаря. После неудачных матчей его заменили на Буше, а затем и на Майкла Лейтона.
В 2012 году Бобровский был обменян в «Коламбус», где его карьера пошла на подъем: он дважды выиграл «Везину Трофи» (в 2013 и 2017 годах), а в 2019-м помог «Блю Джекетс» сенсационно выбить «Тампу-Бэй» в первом раунде плей-офф.
Как Бобровский пережил кризис
В 2019-м году россиянин перешел во «Флориду», подписав контракт до конца сезона 2025/26. В 2020-м году ESPN включил контракт Бобровского в число худших в НХЛ. Зарплата 32-летнего вратаря составляет $10 млн в год, что было рекордом для гоклипера по тем временам.
За основу рейтинга ESPN взял соотношение «цена — качество». Под ценой подразумевается стоимость контракта, под качеством — вклад игрока в успехи клуба.
С ESPN соглашались многие эксперты. «Флорида» много пропускала, а в этом винили Бобровского, который не всегда показывал стабильную игру.
В 2023 году он с рекордной по меркам вратаря зарплате начал плей-офф в качестве запасного. Однако вскоре вернул себе место. И в первом же раунде «в одиночку», так отмечали эксперты, выбил главного фаворита Кубка Стэнли «Бостон Брюинз», который в регулярке побил многолетние рекорды по очкам и победам.
В плей-офф-2023 Бобровский показывал потрясающую игру вплоть до финала, где «Флорида» вчистую уступила «Вегас Голден Найтс». В тех неудачах эксперты вновь обвинили Бобровского, хотя «Пантерз» были несбалансированной командой с явными проблемами в обороне, а им противостоял хорошо укомплектованный соперник.
Бобровского и ранее винили чуть ли не в каждой неудаче «Флориды». И летом 2021 года он из-за критики удалил свой аккаунт в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), в чтобы уменьшить внешний шум.
Личный тренер Бобровского Ханну Нюквист отмечает The Athletic, что россиянину удалось преодолеть неудачи благодаря трудолюбию.
«Бобровский — один из самых преданных и трудолюбивых игроков в этом виде спорта. Его карьера отмечена драматическими переменами. Она достигла низшей точки всего два года назад, когда начал плей-офф на скамейке запасных «Пантерз», — сказал Нюквист.
По словам Нюквиста, даже в те годы вратарь не терял уверенности. «Я испытываю огромное уважение к Бобби и к тому, как он прорывался все эти годы», — сказал Нюквист. «Как он выжил и продолжал работать над своими навыками. Я думаю, что многие другие вратари, возможно, сдались бы, но он выстоял, и это показывает его ментальную силу».
Спустя год, Бобровский вновь оказался в финале, на этот раз победном. «Флорида» вместе с российским вратарем завоевали первый Кубок Стэнли. Тот сезон Бобровский провел очень стабильно и в итоге был номинирован на приз лучшему вратарю, который однако не получил.
Но этот сезон кардинально поменял мнение экспертов о роли Бобровского во «Флориде».
Так охарактеризовал Бобровского The Athletic (NY Times) после первого чемпионского сезона: «Бобровский — один из самых преданных и трудолюбивых игроков в этом виде спорта. Его карьера отмечена драматическими переменами. Она достигла низшей точки всего два года назад, когда начал плей-офф на скамейке запасных «Пантерз».
Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер после второго подряд проигранного «Флориде» финала отметил, что ему стоит поучиться у Бобровского. «Как лучше проявить себя, как вы можете лучше реагировать в определенных ситуациях», — сказал канадец, напомнив о неудачах, которые пережил российский вратарь.
После победы в Кубке Стэнли 2025 года Бобровский отметил в эфире Sportsnet, что немногие верили в него из-за неудач. «В течение карьеры у меня было много взлетов и падений. Немногие верили, что я смогу вернуться, но я благодарен за этот опыт. Я не мог об этом мечтать, но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли два раза подряд. Не могу быть более благодарным за это», — сказал Бобровский в эфире Sportsnet.
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