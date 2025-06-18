Как россиянин прошел путь от изгоя до главной звезды чемпиона НХЛ

«Флорида», в составе которой выступает российский голкипер Сергей Бобровский, стала обладателем Кубка Стэнли. Как вратарь выступал в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ — в материале «РБК Спорт»

Сергей Бобровский (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал обладателем Кубка Стэнли во второй раз подряд. «РБК Спорт» вспомнил, как россиянин дошел до победы в Кубке Стэнли.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и стала победителем плей-офф НХЛ.

Как Бобровский провел Кубок Стэнли-2025

Сергей Бобровский (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Российский вратарь, как и год назад, стал одним из самых знаковых игроков плей-офф. Не зря сайт НХЛ перед последней игрой финала назвал его фаворитом в борьбе за приз лучшему игроку Кубка Стэнли.

«Я выбрал Бобровского в качестве самого ценного игрока в преддверии финала Кубка Стэнли и остаюсь при своем мнении. Я считаю, что лучше всего он проявляет себя, особенно с начала финальной серии, когда «Флорида» играет в меньшинстве. <...>. Так что да, Бобровский — MVP для меня», — объяснил автор официального сайта НХЛ Трэйси Майерс.

Кроме того, автор сайта лиги Дэн Розен отметил, что выбрал в качестве фаворита на приз российского голкипера, который должен был выиграть награду еще в прошлом году. «Бобровский делает важные сэйвы в ответственные моменты, чтобы «Флорида» боролась за очередное чемпионство», — считает Розен.

Бобровский в нынешнем сезоне одержал 16 побед в 23 играх. Больше одерживал только российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (18), но он провел 25 игр.

Голкипер оформил шатаут в трех встречах. И был близок к игре на ноль в чемпионском матче, но не хватило четырех минут. Его огорчил соотечественник Василий Подкользин.

В результате он завершил плей-офф с показателем 91,4% отраженных бросков. Лучше только этот показатель у вратаря «Вашингтона» Логана Томпсона, который провел всего 10 игр. Также он в лидерах по среднему показателю пропущенных шайб — 2,20.

В нынешнем розыгрыше Бобровский вторым из российских вратарей выиграл 50 матчей в плей-офф НХЛ. Из россиян эта отметка покорялась только Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (67).

Кроме того, Бобровский 15 мая установил клубный рекорд по продолжительности серии без пропущенных шайб в матчах плей-офф НХЛ. В пятом матче четвертьфинальной серии против «Торонто Мейпл Лифс» (6:1) он отразил 31 бросок из 32 и пропустил лишь одну шайбу за 66 секунд до конца встречи. Его «сухая» серия составила 143 минуты 25 секунд.

Предыдущее достижение принадлежало американцу Джону Ванбисбруку, который в 1996 году не пропускал на протяжении 141 минуты 31 секунды — на тот момент это помогло «Флориде» выйти в финал Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Также Бобровский вышел на 17-е место по победам в истории плей-офф НХЛ. Вратарь «Флориды» отразил 19 бросков из 21 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:2, 3-2). Теперь в активе Сергея Бобровского 60 побед в 116 играх в плей-офф НХЛ в карьере. Он повторил достижение Турка Броды (60), разделив с ним 17-е место среди вратарей по победам в истории плей-офф Кубка Стэнли. Следующими в этом списке идут Хенрик Лундквист и Том Баррассо (по 61 победе). Рекордсмен — Патрик Руа (151).

Бобровский 15 июня помог своей команде «Флорида Пантерз» в третий раз обыграть «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии плей-офф НХЛ и повторил рекорд Кубка Стэнли по гостевым победам.

Для Бобровского победа в Эдмонтоне стала десятой в этом розыгрыше плей-офф, он повторил рекорд лиги, который делили пять других вратарей — Мартин Бродер (1995 и 2000 годы), Микка Кипрусофф (2004), Джонатан Куик (2012), Брэйден Холтби (2018) и Джордан Биннингтон (2019).

Также Бобровский вошел в топ-5 в истории НХЛ по сейвам в финалах Кубка Стэнли. Однако это не помогло россиянину забрать «Конн Смайт Трофи», награду вручили лучшему снайперу плей-офф Сэму Беннетту (форварду «Флориды»).

«Конн Смайт Трофи» — награда, которая присуждается Ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) лучшему игроку плей-офф НХЛ.

Какую роль играет Бобровский в чемпионской «Флориде»

Сергей Бобровский (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

На протяжении двух чемпионских сезонов игру российского вратаря называют причиной успеха «Флориды». Каждый раз в решающих моментах он выдавал феноменальную игру. И за два года ворвался в топ-3 по победам в решающих матах плей-офф среди действующих вратарей.

В начале июня Sportsnet опубликовал видео на своем канале в YouTube видео, на котором одноклубники Бобровского должны были описать его одним словом. «Впечатляющий. Хватка. Космонавт. Подготовленный. Стена», — сказали игроки «Пантерз».

Главный тренер «Флориды» Пол Морис после пятого матча финальной серии назвал Бобровского невероятным и элитным игроком. Он добавил, что порой россиянина недооценивают и воспринимают его игру «как должное, потому что он всегда стабилен».

«Если и бывает пропущенная шайба, которой он остался недоволен, это никак не влияет на то, что будет дальше. Его умение концентрироваться — это тренированный навык. Возможно, это и талант, не знаю. Но я точно знаю, что он тратит огромное количество времени на развитие концентрации, своего мастерства, и к этому добавляется еще и его опыт», — сказал Морис НХЛ.

Защитник «Флориды» Аарон Экблад заявил, что спокойствие Бобровского помогло команде одержать победу в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Он делает безумные сейвы, а затем в его игре появляется чувство спокойствия, когда он реагирует только на действительно опасные моменты. Это впечатляет смотреть и действительно весело играть перед таким вратарем», — сказал Экблад.

Капитан «Пантерз» Александр Барков сравнил Бобровского с Яромиром Ягром. По мнению финского форварда, они очень похожи в том, что «у них есть свой собственный план, и они точно знают, что делать».

«Когда ты рядом с такими, как Яромир Ягр и Сергей Бобровский, а мне повезло быть рядом с ними, то ты учишься, просто наблюдая. Не нужно делать то же самое, но ты начинаешь думать: «Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя лучше?». Это заставляет учиться», — отметил Барков НХЛ.

Нападающий «Пантерз» Энтони-Джон Грир высоко оценил вклад Бобровского в победы «Флориды», назвав россиянина «профессионалом, потрясающим человеком и настоящим бойцом».

«Боб сделал несколько потрясающих сэйвов. Он всегда максимально сконцентрирован. Он невероятный. Учитывая то давление, под которым он играет, и то, как он вытаскивает важнейшие броски в те моменты, когда мы сами играем неидеально — именно такие эпизоды приносят нам победы», — цитирует Грира Sportsnet.

Одноклубник россиянина Антон Лунделль заявил, что не сомневается в игре Бобровского. «Он делает свою работу и справляется с ней. Он стена. Мы доверяем ему. Конечно, мы пытается облегчить ему работу, играя перед ним, но в этом матче он сделал несколько важных сэйвов, оставив нас в игре в первом периоде», — цитирует нападающего «Флориды» НХЛ.

Как Бобровский начал карьеру в НХЛ

Бобровский, которому на тот момент было 22 года, в сезоне 2010/11 стал новичком в «Филадельфии Флайерз» под руководством возглавлявшего на тот момент команду Питера Лавиолетта. В мае 2010-го года россиянин прибыл в Филадельфию перед тренировочным лагерем и даже не считался резервным голкипером.

По словам бывшего голкипера «Флайерз» и нынешнего аналитика TNT Брайана Буше, он сразу понял, что у него появился серьезный конкурент. «Я увидел, как он катается с тренером по вратарям Джеффом Ризом. Минут через 20 я сказал: «У меня проблемы». У него была потрясающая подвижность, гибкость, реакция — все, что нужно. Может, он и уступает по габаритам таким, как Василевский, но по чистому атлетизму — это лучшее, что я видел», — сказал Буше.

Генеральный менеджер «Флайерз» Даниэль Бриер, тогда еще нападающий команды, признавался, что до тренировочного лагеря даже не слышал о Бобровском. «Он появился будто из ниоткуда. Мы не знали, кто он. Но он сразу дал понять, что с ним нужно считаться», — отметил Бриер.

Изначально предполагалось, что Бобровский начнет сезон в АХЛ, но травма Майкла Лейтона позволила ему попасть в основу. Лавиолетт доверил россиянину первую игру сезона против «Питтсбурга» (3:2).

Свой дебютный сезон он завершил с 28 победами, коэффициентом надежности 2,59 и процентом отраженных бросков 91,5%. По словам Бриера, Бобровский «всегда приходил первым, уходил последним, постоянно работал над собой». «Именно поэтому он до сих пор играет на высочайшем уровне. Такое чувство, что он жил на катке», — сказал Бриер.

Несмотря на хорошее начало, в плей-офф Бобровскому не удалось удержать позицию основного вратаря. После неудачных матчей его заменили на Буше, а затем и на Майкла Лейтона.

Сергей Бобровский в сезоне 2011/12 (Фото: Global Look Press)

В 2012 году Бобровский был обменян в «Коламбус», где его карьера пошла на подъем: он дважды выиграл «Везину Трофи» (в 2013 и 2017 годах), а в 2019-м помог «Блю Джекетс» сенсационно выбить «Тампу-Бэй» в первом раунде плей-офф.

Как Бобровский пережил кризис

Сергей Бобровский в сезоне 2020/21 (Фото: Global Look Press)

В 2019-м году россиянин перешел во «Флориду», подписав контракт до конца сезона 2025/26. В 2020-м году ESPN включил контракт Бобровского в число худших в НХЛ. Зарплата 32-летнего вратаря составляет $10 млн в год, что было рекордом для гоклипера по тем временам.

За основу рейтинга ESPN взял соотношение «цена — качество». Под ценой подразумевается стоимость контракта, под качеством — вклад игрока в успехи клуба.

С ESPN соглашались многие эксперты. «Флорида» много пропускала, а в этом винили Бобровского, который не всегда показывал стабильную игру.

В 2023 году он с рекордной по меркам вратаря зарплате начал плей-офф в качестве запасного. Однако вскоре вернул себе место. И в первом же раунде «в одиночку», так отмечали эксперты, выбил главного фаворита Кубка Стэнли «Бостон Брюинз», который в регулярке побил многолетние рекорды по очкам и победам.

В плей-офф-2023 Бобровский показывал потрясающую игру вплоть до финала, где «Флорида» вчистую уступила «Вегас Голден Найтс». В тех неудачах эксперты вновь обвинили Бобровского, хотя «Пантерз» были несбалансированной командой с явными проблемами в обороне, а им противостоял хорошо укомплектованный соперник.

Бобровского и ранее винили чуть ли не в каждой неудаче «Флориды». И летом 2021 года он из-за критики удалил свой аккаунт в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), в чтобы уменьшить внешний шум.

Личный тренер Бобровского Ханну Нюквист отмечает The Athletic, что россиянину удалось преодолеть неудачи благодаря трудолюбию.

«Бобровский — один из самых преданных и трудолюбивых игроков в этом виде спорта. Его карьера отмечена драматическими переменами. Она достигла низшей точки всего два года назад, когда начал плей-офф на скамейке запасных «Пантерз», — сказал Нюквист.

По словам Нюквиста, даже в те годы вратарь не терял уверенности. «Я испытываю огромное уважение к Бобби и к тому, как он прорывался все эти годы», — сказал Нюквист. «Как он выжил и продолжал работать над своими навыками. Я думаю, что многие другие вратари, возможно, сдались бы, но он выстоял, и это показывает его ментальную силу».

Спустя год, Бобровский вновь оказался в финале, на этот раз победном. «Флорида» вместе с российским вратарем завоевали первый Кубок Стэнли. Тот сезон Бобровский провел очень стабильно и в итоге был номинирован на приз лучшему вратарю, который однако не получил.

Но этот сезон кардинально поменял мнение экспертов о роли Бобровского во «Флориде».

Так охарактеризовал Бобровского The Athletic (NY Times) после первого чемпионского сезона: «Бобровский — один из самых преданных и трудолюбивых игроков в этом виде спорта. Его карьера отмечена драматическими переменами. Она достигла низшей точки всего два года назад, когда начал плей-офф на скамейке запасных «Пантерз».

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер после второго подряд проигранного «Флориде» финала отметил, что ему стоит поучиться у Бобровского. «Как лучше проявить себя, как вы можете лучше реагировать в определенных ситуациях», — сказал канадец, напомнив о неудачах, которые пережил российский вратарь.

После победы в Кубке Стэнли 2025 года Бобровский отметил в эфире Sportsnet, что немногие верили в него из-за неудач. «В течение карьеры у меня было много взлетов и падений. Немногие верили, что я смогу вернуться, но я благодарен за этот опыт. Я не мог об этом мечтать, но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли два раза подряд. Не могу быть более благодарным за это», — сказал Бобровский в эфире Sportsnet.