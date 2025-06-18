IIHF удалила постер о победе «Флориды» в Кубке Стэнли без россиян

Международная федерация хоккея проигнорировала россиян в постере о победе «Пантерз» в финале плей-офф НХЛ. Через некоторое время этот пост в соцсетях IIHF был удален

Фото: Christian Petersen / Getty Images

Международная федерация хоккей (IIHF) удалила из Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) постер, посвященный победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли 2025 года, где не были отмечены российские игроки.

«Флорида» второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. За «Флориду» выступают двое россиян — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Фото: IIHF

На коллаже IIHF после победы «Флориды» был изображен трофей и размещены фотографии хоккеистов клуба в форме национальных сборных. На постере не оказалось Бобровского и Куликова.

По итогам прошлого плей-офф, в котором «Флорида» также завоевала Кубок Стэнли, Бобровского, Куликова и Владимира Тарасенко также не отметили в новости о чемпионстве «Пантерз».

IIHF отстранила сборные России от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.