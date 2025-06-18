IIHF удалила постер о победе «Флориды» в Кубке Стэнли без россиян
Международная федерация хоккей (IIHF) удалила из Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) постер, посвященный победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли 2025 года, где не были отмечены российские игроки.
«Флорида» второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. За «Флориду» выступают двое россиян — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.
На коллаже IIHF после победы «Флориды» был изображен трофей и размещены фотографии хоккеистов клуба в форме национальных сборных. На постере не оказалось Бобровского и Куликова.
По итогам прошлого плей-офф, в котором «Флорида» также завоевала Кубок Стэнли, Бобровского, Куликова и Владимира Тарасенко также не отметили в новости о чемпионстве «Пантерз».
IIHF отстранила сборные России от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
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