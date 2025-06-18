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Спорт ,  
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Хоккеисты «Флориды» повредили Кубок Стэнли

Главный трофей НХЛ треснул по краю чаши кубка. «Флорида» второй год подряд в финальной серии плей-офф обыграла «Эдмонтон»
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Хоккеисты «Флорида Пантерз» повредили Кубок Стэнли во время празднования победы в финальной серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз».

Игроки повредили трофей еще до того, как он покинул лед. На фото видно трещину по краю чаши кубка.

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Игроки клуба НХЛ &quot;Флорида Пантерз&quot; с Кубком Стэнли

Игроки регулярно наносят Кубку Стэнли различные повреждения. Например, в 2022 году форвард «Колорадо» Николас Об-Кубель поскользнулся и повредил основание перед тем, как «Эвеланш» собиралась сделать командное фото на льду. Это был первый случай, когда трофей был поврежден на льду сразу после вручения, отмечает Gino Hard.

«Флорида» второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. За «Флориду» выступают двое россиян — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

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Иван Витченко Иван Витченко
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