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Спорт ,  
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Как клуб с россиянами в 10-й раз подряд завоевал Кубок Стэнли

Опубликованы кадры с чемпионского для российского вратаря Бобровского матча НХЛ
«Флорида» с Сергем Бобровским и Дмитрием Куликовым во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Игроки клуба НХЛ &quot;Флорида Пантерз&quot; с Кубком Стэнли
Игроки клуба НХЛ "Флорида Пантерз" с Кубком Стэнли (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Флорида Пантерз» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Как и год назад, «Флорида» обыграла в финале «Эдмонтон». В 2024-м серия завершилась в семи играх, в нынешнем — в шести (4:2).

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Впервые за 16 лет финал дважды подряд прошел с участием одних команд. В прошлый раз «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз» обменялись победами. В этот раз оба финала выиграла «Флорида».

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Флорида» стала первой командой с 1980-х годов, дважды подряд выигравшей Кубок Стэнли на своем льду.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

В последний раз это удавалось «Эдмонтону» времен Уэйна Гретцки.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

До «Пантерз» дважды подряд трофей выигрывал другой клуб из Флориды — «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2021 году с тремя россиянами: вратарем Андреем Василевским, защитником Михаилом Сергачевым и нападающим Никитой Кучеровым.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Флорида в последние годы является самым успешным хоккейным регионом в Северной Америке. С 2020 года клубы из солнечного штата неизменно доходят до финала, завоевав на двоих четыре Кубка Стэнли.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

В то же время клубы из Канады не могут завоевать Кубок Стэнли с 1993 года, когда это удалось «Монреаль Канадиенс».

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Центральной фигурой «Флориды» является российский вратарь Сергей Бобровский, благодаря которому клуб трижды подряд оказывался в финале. При этом еще два года назад Бобровский начинал плей-офф в качестве запасного вратаря.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

В 2022 году все неудачи «Флориды» связывали с переоцененным Бобровским, который получал рекордные для вратаря $10 млн в год.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

За это время он переписал все из возможных рекордов «Флориды». Теперь 36-летний голкипер — любимец фанатов и журналистов.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

На протяжении трех лет подряд Бобровского называли одним из главных претендентов на приз лучшему игроку Кубка Стэнли по ходу плей-офф. В этом году за день до заключительного матча финала сайт НХЛ назвал его фаворитом.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Но приз в итоге достался нападающему «Флориды» Сэму Беннетту, который в 23 играх плей-офф забросил 15 шайб и сделал семь передач. В финале он записал на свой счет пять голов и одну передачу.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Также во второй раз подряд чемпионом НХЛ стал Дмитрий Куликов.

Куликов дебютировал в НХЛ в составе «Флориды» в 2013 году. В 2016-м покинул клуб и вернулся перед первым чемпионским сезоном.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Клуб с российскими игроками в десятый раз подряд стал обладателем Кубка Стэнли.

Россияне неизменно с 2016 года завоевывают чемпионский титул.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Капитан «Флориды» — финский игрок Александр Барков — младший, сын российского хоккеиста, ныне тренера молодежного «Спартака».

Александр Барков — старший месяц назад привел московский «Спартак» к победе в МХЛ. По его словам, сын лично поздравил команду, которую поддерживал на протяжении семиматчевого финала с молодежкой петербургского СКА.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Брэд Маршанд (по центру) стал одним из главных героев финала. Он перешел во «Флориду» перед плей-офф, впервые в карьере сменив клуб. В финале 37-летний форвард забросил шесть шайб, две из которых стали победными.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Ведущий форвард «Флориды» Мэттью Ткачак был героем прошлогоднего финала, в нынешнем же он играл с травмой. По словам игрока, он до последнего не верил, что сможет выйти на лед в финале.

На церемонию также вышел его отец, легенда НХЛ Кит Ткачак (на фото с Кубком Стэнли), который ни разу не становился чемпионом НХЛ.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Главный тренер «Флориды» Пол Морис завоевал свой второй Кубок Стэнли в карьере. 58-летний канадец возглавляет команду с 2022 года.

В сезоне-2012/13 Морис тренировал магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург», который под его руководством стал четвертым в Восточной конференции и проиграл в первом раунде Кубка Гагарина.

Для Мориса нынешний финал плей-офф НХЛ стал четвертым в карьере. В сезоне-2001/02 «Каролина Харрикейнз» под руководством тренера уступила в решающей серии «Детройт Ред Уингз» (1:4).

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Главным архитектором чемпионской команды является генменеджер Билл Зито. За три года он создал самую укомплектованную команду в НХЛ.

До 2023 года у «Флориды» были проблемы на многих позициях, особенно в обороне. Именно он стал автором двух громких переходов — Ткачака и Маршанда, роль которых в чемпионствах сложно переоценить.

При этом карьеру в хоккее он начал в 2015 году. До этого работал юристом, а позже агентом игроков.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид является лучшим хоккеистом последнего десятилетия и «главным талантом поколения», но к 28 годам не выиграл Кубка Стэнли.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Атакующая связка Макдэвида (по центру на фото) с Леоном Драйзайтлем (на фото слева) является лучшей в НХЛ на протяжении многих лет, но до сих пор не принесла чемпионского титула. Оба игрока стали лучшими бомбардирами плей-офф с 33 очками. Для сравнения: на третьем месте — Беннет с 23 очками.

Но главным неудачником последних лет является Корри Перри (справа на фото), который с 2020 года провел пять финалов в составе трех клубов и все проиграл. Никто в истории не доходил до финала чаще за столь короткий отрезок.

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Руслан Алиев
НХЛ россияне в НХЛ Сергей Бобровский Дмитрий Куликов Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид Кубок Стэнли
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