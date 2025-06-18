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Спорт ,  
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Бобровский фразой «немногие верили» оценил победу в Кубке Стэнли

Бобровский после победы в Кубке Стэнли: немногие верили, что я смогу вернуться
Сергей Бобровский после победы в Кубке Стэнли выразил благодарность своей команде и семье, которая «шла на жертвы» ради него
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский после победы в Кубке Стэнли заявил в эфире Sportsnet, что немногие верили в него из-за неудач.

«Флорида» второй год подряд завоевала Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах.

«В течение карьеры у меня было много взлетов и падений. Немногие верили, что я смогу вернуться, но я благодарен за этот опыт. Я не мог об этом мечтать, но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли два раза подряд. Не могу быть более благодарным за это», — сказал Бобровский в эфире Sportsnet.

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Спорт
Сергей Бобровский

Хоккеист также выразил благодарность своей команде и семье, которая «шла на жертвы» ради него.

«Это невероятное чувство. Хочу поблагодарить свою команду, мы прошли через невероятную битву, продемонстрировали преданность и самоотверженность. Хочу сказать спасибо своей семье, родителям, они шли на жертвы ради меня, спасибо жене и детям, которые позволяют мне играть в хоккей и делать свою работу», — отметил он.

НХЛ называла Бобровского среди фаворитов в борьбе за приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Однако награду вручили форварду «Флориды» Сэму Беннетту.

Ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли 36-летний Бобровский, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, играет за «Флориду» с 2019-го. В 2013 и 2017 годах, выступая за «Коламбус Блю Джэкетс», он дважды получал «Везина Трофи» как лучший вратарь «регулярки» — первый из россиян и единственный, кому этот приз вручили дважды.

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