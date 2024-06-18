«Динамо» объявило о переходе голкипера сборной России

Андрей Лунев, последним клубом которого был «Карабах», подписал контракт до 2026 года

Андрей Лунев (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Голкипер сборной России Андрей Лунев перешел в «Динамо». Об этом сообщается в телеграм-канале московского футбольного клуба.

Вратарь подписал контракт до 2026 года.

В начале июня Лунев покинул «Карабах» после завершения контракта. Он играл в азербайджанском клубе с лета 2023 года. За команду он провел 34 матча, помог ей выиграть чемпионат Азербайджана и завоевать Кубок страны.

Ранее голкипер выступал за «Торпедо», «Истру», «Калугу», «Сатурн», «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер». С «Зенитом» Лунев стал трехкратным чемпионом России и выиграл Кубок.

В сборной России 32-летний Лунев провел семь матчей.