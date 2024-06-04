Вратарь сборной России покинул азербайджанский клуб
Российский голкипер Андрей Лунев покинул «Карабах». Об этом сообщается на сайте азербайджанского клуба.
У 32-летнего футболиста закончился срок контракта.
Лунев перешел в «Карабах» летом 2023 года. За команду он сыграл 34 матча, помог ей выиграть чемпионат Азербайджана и завоевать Кубок страны.
«Дорогие болельщики, благодарю вас всех за этот сезон, радостные моменты, которые вы нам подарили! <...> От всей души благодарю вас. Желаю и дальше так поддерживать «Карабах». Футболистам это нужно. Желаю удачи!» — сказал Лунев.
Ранее голкипер выступал за «Торпедо», «Истру», «Калугу», «Сатурн», «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер». С «Зенитом» Лунев стал трехкратным чемпионом России и выиграл Кубок.
В сборной России Лунев провел семь матчей.
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