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Вратарь сборной России покинул азербайджанский клуб

Вратарь сборной России Андрей Лунев покинул «Карабах»
У Андрея Лунева завершился срок контракта с «Карабахом», с которым он выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана
Андрей Лунев
Андрей Лунев (Фото: Global Look Press)

Российский голкипер Андрей Лунев покинул «Карабах». Об этом сообщается на сайте азербайджанского клуба.

У 32-летнего футболиста закончился срок контракта.

Лунев перешел в «Карабах» летом 2023 года. За команду он сыграл 34 матча, помог ей выиграть чемпионат Азербайджана и завоевать Кубок страны.

«Дорогие болельщики, благодарю вас всех за этот сезон, радостные моменты, которые вы нам подарили! <...> От всей души благодарю вас. Желаю и дальше так поддерживать «Карабах». Футболистам это нужно. Желаю удачи!» — сказал Лунев.

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Ранее голкипер выступал за «Торпедо», «Истру», «Калугу», «Сатурн», «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер». С «Зенитом» Лунев стал трехкратным чемпионом России и выиграл Кубок.

В сборной России Лунев провел семь матчей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Андрей Лунев
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