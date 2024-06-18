Шпажистка предложила отправиться на фронт украинке после отказа жать руку
Грузинская шпажистка Майя Гучмазова возмутилась тем, что украинка Елена Кривицкой отказалась жать ей руку после поединка на чемпионате Европы в Базеле.
«Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — сказала Гучмазова RT.
Кривицкая в 1/32 финала индивидуального турнира шпажисток победила Гучмазову со счетом 15:9 и сразу покинула площадку, проигнорировав традиционную формальность. Гучмазова родилась во Владикавказе, выступает за Грузию с 2017 года.
Гучмазова считает, что спортсмены с Украины находятся в привилегированном положении. «А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали», — сказала она.
По словам Гучмазовой, она не ожидала подобного поведения от украинки, поскольку давно знает соперницу, с которой ранее у нее были нормальные отношения.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде