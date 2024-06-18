Шпажистка предложила отправиться на фронт украинке после отказа жать руку

Гучмазова предложила отправиться на фронт украинке после отказа жать руку на ЧЕ

Уроженке Владикавказа Майе Гучмазовой, которая уже много лет выступает за Грузию, не понравилось, что после поединка на ЧЕ украинка Елена Кривицкая отказалась жать ей руку

Майя Гучмазова (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Грузинская шпажистка Майя Гучмазова возмутилась тем, что украинка Елена Кривицкой отказалась жать ей руку после поединка на чемпионате Европы в Базеле.

«Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — сказала Гучмазова RT.

Кривицкая в 1/32 финала индивидуального турнира шпажисток победила Гучмазову со счетом 15:9 и сразу покинула площадку, проигнорировав традиционную формальность. Гучмазова родилась во Владикавказе, выступает за Грузию с 2017 года.

Гучмазова считает, что спортсмены с Украины находятся в привилегированном положении. «А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали», — сказала она.

По словам Гучмазовой, она не ожидала подобного поведения от украинки, поскольку давно знает соперницу, с которой ранее у нее были нормальные отношения.