Хачанов уступил на старте крупного турнира в Великобритании
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира ATP в Лондоне.
В первом матче 28-летний Хачанов уступил американцу Себастьяну Корде, 23-й ракетке мира, со счетом 5:7, 6:7 (5:7).
Следующим соперником Корды будет болгарин Григор Димитров.
Ранее 18 июня в первом круге в немецком Галле проиграл Андрей Рублев.
Хачанов занимает 22-е место в мировом рейтинге. На счету россиянина шесть титулов ATP.
Турнир в Лондоне завершится 23 июня. Призовой фонд соревнований составляет €2,25 млн.
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