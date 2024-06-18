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Спорт ,  
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Хачанов уступил на старте крупного турнира в Великобритании

Хачанов уступил американцу Корде на старте крупного турнира в Великобритании
Российский теннисист уступил в первом круге в Лондоне в двух сетах американцу Себастьяну Корде
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира ATP в Лондоне.

В первом матче 28-летний Хачанов уступил американцу Себастьяну Корде, 23-й ракетке мира, со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

Следующим соперником Корды будет болгарин Григор Димитров.

Российские теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду
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Российские теннисисты Карен&nbsp;Хачанов и Андрей Рублев

Ранее 18 июня в первом круге в немецком Галле проиграл Андрей Рублев.

Хачанов занимает 22-е место в мировом рейтинге. На счету россиянина шесть титулов ATP.

Турнир в Лондоне завершится 23 июня. Призовой фонд соревнований составляет €2,25 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Карен Хачанов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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