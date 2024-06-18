Рублев сенсационно проиграл американцу Гирону в первом круге турнира ATP в Галле

Рублев сенсационно проиграл в первом круге турнира ATP в Германии

Российский теннисист уступил в двух сетах американцу Маркусу Гирону, 53-й ракетке мира

Андрей Рублев (Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти во второй круг турнира ATP в Галле (Германия).

В первом матче 26-летний Рублев, посеянный на турнире под четвертым номером, уступил американцу Маркусу Гирону, 53-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (5:7).

Ранее Рублев выиграл у Гирона обе очные встречи.

Следующим соперником американца будет победитель пары Маттео Берреттини (Италия) — Алекс Михельсен (США).

Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 16 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Турнир в Галле завершится 23 июня. Призовой фонд соревнований составляет €2,25 млн.