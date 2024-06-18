Рублев сенсационно проиграл в первом круге турнира ATP в Германии
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти во второй круг турнира ATP в Галле (Германия).
В первом матче 26-летний Рублев, посеянный на турнире под четвертым номером, уступил американцу Маркусу Гирону, 53-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (5:7).
Ранее Рублев выиграл у Гирона обе очные встречи.
Следующим соперником американца будет победитель пары Маттео Берреттини (Италия) — Алекс Михельсен (США).
Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 16 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.
Турнир в Галле завершится 23 июня. Призовой фонд соревнований составляет €2,25 млн.
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