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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российские теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Тарпищев в качестве причины пропуска Рублева отметил, что ему требуется восстановление. О причинах пропуска Хачановым и Самсоновой глава Федерации тенниса России не рассказал
Российские теннисисты Карен&nbsp;Хачанов и Андрей Рублев
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев (Фото: Zuma\ТАСС)

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что на Игры в Париже не поедут вторая ракетка России Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.

«Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют [на Олимпиаде]. Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», — сообщил глава федерации.

О том, что Рублев не поедет на Олимпиаду мама теннисиста Марина Марьенко также сообщила порталу Sport24.

«Да, Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал, почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире», — рассказала она, предположив, что это решение связано со здоровьем.

 Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. Он является второй ракеткой России.На счету россиянина 16 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Хачанов занимает 22-место в рейтинге. Он является третьей ракеткой России. На его счету шесть титулов, лучший результат в серии «Большого шлема» — полуфинал открытого чемпионата Австралии. На Олимпиаде-2020 в Токио завоевал серебро в одиночном разряде.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Теги
Андрей Рублев (теннисист) Олимпиада-2024 Карен Хачанов Людмила Самсонова

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