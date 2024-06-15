Российские теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду

Тарпищев в качестве причины пропуска Рублева отметил, что ему требуется восстановление. О причинах пропуска Хачановым и Самсоновой глава Федерации тенниса России не рассказал

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев (Фото: Zuma\ТАСС)

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что на Игры в Париже не поедут вторая ракетка России Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.

«Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют [на Олимпиаде]. Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», — сообщил глава федерации.

О том, что Рублев не поедет на Олимпиаду мама теннисиста Марина Марьенко также сообщила порталу Sport24.

«Да, Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал, почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире», — рассказала она, предположив, что это решение связано со здоровьем.

Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. Он является второй ракеткой России.На счету россиянина 16 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Хачанов занимает 22-место в рейтинге. Он является третьей ракеткой России. На его счету шесть титулов, лучший результат в серии «Большого шлема» — полуфинал открытого чемпионата Австралии. На Олимпиаде-2020 в Токио завоевал серебро в одиночном разряде.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.