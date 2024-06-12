Роналду побил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне
Португальский футболист Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне.
Встреча в составе сборной Португалии с командой Ирландии стала для него 1226-й во взрослом футболе. Он превзошел достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1225). Португалец провел 1019 матчей на клубном уровне и 207 за сборную.
Роналду в этом товарищеском матче отметился дублем, а Португалия победила со счетом 3:0.
Он является лучшим бомбардиром в истории футбола (895 голов), сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира. Португалец является пятикратным обладателем Золотого мяча.
Роналду является чемпионом Европы, победителем Лиги наций, пятикратным победителем Лиги чемпионов и других турниров. С декабря 2022 года выступает за саудовский «Аль-Наср».
Роналду в составе сборной Португалии примет участие на Евро-2024, юкоторый стартует 14 июня в Париже.