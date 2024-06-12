 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Роналду побил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне

Роналду побил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне
Португалец провел 1019 матчей на клубном уровне и 207 за сборную. Он превзошел достижение экс-голкипера сборной Бразилии и «Сан-Паулу» Рожерио Сени (1225).
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

Португальский футболист Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне.

Встреча в составе сборной Португалии с командой Ирландии стала для него 1226-й во взрослом футболе. Он превзошел достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1225). Португалец провел 1019 матчей на клубном уровне и 207 за сборную.

Роналду в этом товарищеском матче отметился дублем, а Португалия победила со счетом 3:0.

Он является лучшим бомбардиром в истории футбола (895 голов), сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира. Португалец является пятикратным обладателем Золотого мяча.

Роналду является чемпионом Европы, победителем Лиги наций, пятикратным победителем Лиги чемпионов и других турниров. С декабря 2022 года выступает за саудовский «Аль-Наср».

Роналду в составе сборной Португалии примет участие на Евро-2024, юкоторый стартует 14 июня в Париже.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Криштиану Роналду Португалия
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Роналду вошел в состав сборной Португалии на Евро-2024
Спорт
Роналду оценил шансы «Арсенала» вырвать победу в чемпионате Англии
Спорт
Роналду установил рекорд в чемпионате Саудовской Аравии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Пожар в доме страхового общества «Россия» в Москве потушили Общество, 09:21
Роналду побил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне Спорт, 09:18
В Киевской области вновь объявили воздушную тревогу Политика, 09:10
Квартира или линкеры: во что выгоднее инвестировать в 2024 году Инвестиции, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:00
Почему на границе начали изымать загранпаспорта и как этого избежать Общество, 09:00
Матвиенко назвала Россию олицетворением альтернативы пути Запада Политика, 08:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В центре Москвы загорелся дом страхового общества «Россия» Общество, 08:30
В Киевской области произошел пожар на промышленном объекте Политика, 08:25
Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений Политика, 08:05
Зоозащитники наклеили на портрет Карла III стикеры из «Уоллеса и Громита» Общество, 08:03
Польша вновь подняла самолеты из-за активности российской авиации Политика, 07:45
МИД назвал условие ХАМАС для освобождения из плена двух россиян Политика, 07:29
В Крыму национализировали квартиру украинского бизнесмена Хомутынника Политика, 06:49