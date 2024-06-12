Роналду побил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне

Роналду побил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне

Португалец провел 1019 матчей на клубном уровне и 207 за сборную. Он превзошел достижение экс-голкипера сборной Бразилии и «Сан-Паулу» Рожерио Сени (1225).

Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

Португальский футболист Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне.

Встреча в составе сборной Португалии с командой Ирландии стала для него 1226-й во взрослом футболе. Он превзошел достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1225). Португалец провел 1019 матчей на клубном уровне и 207 за сборную.

Роналду в этом товарищеском матче отметился дублем, а Португалия победила со счетом 3:0.

Он является лучшим бомбардиром в истории футбола (895 голов), сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира. Португалец является пятикратным обладателем Золотого мяча.

Роналду является чемпионом Европы, победителем Лиги наций, пятикратным победителем Лиги чемпионов и других турниров. С декабря 2022 года выступает за саудовский «Аль-Наср».

Роналду в составе сборной Португалии примет участие на Евро-2024, юкоторый стартует 14 июня в Париже.