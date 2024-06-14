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Евро-2024 ,  
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Сборная Германии разгромила Шотландию в первом матче Евро

Сюжет
Евро-2024
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 5:1
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Сборная Германии победила команду Шотландии в первом матче чемпионата Европы по футболу. Встреча на стадионе «Арена Мюнхен» завершилась со счетом 5:1.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Флориан Виртц (10-я минута), Джамал Мусиала (19-я), Кай Хаверц (45+1), Никлас Фуллкруг (68-я) и Эмре Джан (90+3). Единственный гол в составе шотландской команды благодаря автоголу защитника Германии Антонио Рюдигера.

Виртц стал самым молодым автором гола в истории сборной Германии на Евро, забив в 21 год и 42 дня. Он также стал самым молодым автором первого гола на чемпионате Европы. Кроме того, благодаря голам 21-летних Виртца и Мусиалы впервые в истории Евро сразу два игрока моложе 22 лет забили в одном матче за одну сборную.

Немецкий голкипер Мануэль Нойер, который сыграл в стартовом составе крупного турнира сыграл в 35-й раз, установил рекорд сборной Германии. Среди европейских футболистов больше матчей на чемпионатах мира и Европы провели португалец Криштиану Роналду (43) и итальянец Паоло Мальдини (36).

Также Нойер стал вторым европейским голкипером в истории, который сыграл на восьми крупных турнирах. Единственным, кому ранее это удалось, является итальянец Джанлуилджи Буффон.

Сборная Германии одержала свою самую крупную победу на чемпионатах Европы. Кроме того, эта победа стала самой крупной в матче открытия за всю историю турнира: ранее самую разгромную победу в стартовом матче одержала сборная Италии, победившая команду Турции (3:0) в 2021 году.

Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии. 15 июня в рамках первого тура турнира встретятся швейцарская и венгерская команды.

Во втором туре группового этапа 19 июня немецкая сборная встретится с венграми, а команда Шотландии сыграет со сборной Швейцарии.

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Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Евро-2024 Чемпионат Европы по футболу сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу

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