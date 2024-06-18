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Спорт ,  
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Новый тренер «Спартака» Деян Станкович прилетел в Москву

До «Спартака» серб Деян Станкович возглавлял венгерский «Ференцварош», итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду»
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Laszlo Szirtesi / Getty Images)

Новый главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прилетел в Москву. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Привет, ребята! Я прибыл в Москву и готов к усердной работе. Увидимся завтра», — сказал Станкович, видео с которым опубликовал «Спартак».

«Спартак» завершил сезон на пятом месте в РПЛ, набрав 50 очков.

После ухода с поста главного тренера «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля в апреле 2024 года и.о. стал Владимир Слишкович. 16 мая «Спартак» объявил, что с начала нового сезона главным тренером станет Станкович.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Станкович в качестве тренера возглавлял венгерский «Ференцварош», итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду».

В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду» и итальянские «Лацио» и «Интер». С «Интером» в 2004–2013 годах он пять раз победил в чемпионате Италии, по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также завоевал по четыре Кубка и Суперкубка страны.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Деян Станкович

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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