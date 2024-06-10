«Спартак» и «Динамо» снова попали в одну группу в Кубке России
Московские «Спартак» и «Динамо», самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» попали в квартет А на групповом этапе Кубка России. Жеребьевка состоялась в понедельник.
В прошлом сезоне «Спартак» и «Динамо» играли в одной группе вместе с «Краснодаром» и «Пари НН», обе московские команды вышли в четвертьфинал «пути РПЛ».
Состав других групп:
группа B — «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки»;
группа C — «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН»;
группа D — «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон».
В минувшем сезоне турнир выиграл «Зенит», который в суперфинале победил калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.
Турнир снова пройдет по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений.
На групповом этапе клубы РПЛ сыграют друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы выйдут в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетит из турнира.