«Спартак» и «Динамо» второй раз подряд попали в одну группу в Кубке России

«Спартак» и «Динамо» снова попали в одну группу в Кубке России

В одну группу также попали финалисты 2023 года «Краснодар» и ЦСКА, чемпион турнира «Зенит» сыграет в одном квартете с «Рубином»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московские «Спартак» и «Динамо», самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» попали в квартет А на групповом этапе Кубка России. Жеребьевка состоялась в понедельник.

В прошлом сезоне «Спартак» и «Динамо» играли в одной группе вместе с «Краснодаром» и «Пари НН», обе московские команды вышли в четвертьфинал «пути РПЛ».

Состав других групп:

группа B — «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки»;

группа C — «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН»;

группа D — «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон».

В минувшем сезоне турнир выиграл «Зенит», который в суперфинале победил калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Турнир снова пройдет по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений.

На групповом этапе клубы РПЛ сыграют друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы выйдут в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетит из турнира.