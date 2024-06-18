Армянские гимнастки снялись с Игр БРИКС из-за судьи из Азербайджана

Гимнастка Сильва Саргсян сообщила, что сначала главным судьей соревнований была назначена представительница Армении, а затем ее заменили на судью из Азербайджана

Сильва Саргсян (Фото: BEAUTIFUL SPORTS / U. Fassbender / Global Look Press)

Армянская гимнастка Сильва Саргсян рассказала «Матч ТВ», что сборная ее страны снялась с Игр БРИКС из-за замены главного судьи турнира.

«Сначала главной судьей была назначена представительница Армении. Потом поменяли, и теперь главный судья соревнований из Азербайджана. Вот Армения и снялась», — заявила Саргсян, член сборной Армении по художественной гимнастике.

РБК обратился за комментариями в оргкомитет Игр БРИКС.

Соревнования по художественной гимнастике на Играх БРИКС пройдут 20–22 июня.

Игры БРИКС проходят в Казани. Церемония открытия состоялась 12 июня, соревнования продлятся до 23 июня.