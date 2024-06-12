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Спорт ,  
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Путин объявил Игры БРИКС в Казани открытыми

Путин: Игры БРИКС продемонстрируют торжество универсальных ценностей спорта
Церемония открытия Игр проходит в среду в Казани. В видеообращении к участникам соревнований Владимир Путин назвал Игры БРИКС свободными от политического вмешательства и по-настоящему объединяющими спортсменов всего мира
Церемония открытия Игр БРИКС в Казани
Церемония открытия Игр БРИКС в Казани (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Игры БРИКС в России продемонстрируют торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной борьбы, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам соревнований и объявил соревнования открытыми.

Церемония открытия Игр проходит в среду в Казани, соревнования продлятся до 23 июня.

Путин отметил, что в Играх примут участие более 3 тыс. спортсменов почти из 100 стран и эти соревнования являются важной частью «всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия».

«Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более что впервые в этом году они проходят в открытом формате», — сказал Путин.

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Игры БРИКС пройдут в 27 видах спорта.

В апреле стало известно, что российские чемпионы Игр БРИКС могут получить по 358,4 тыс. руб., серебряные призеры — 179,2 тыс. руб., бронзовые медалисты — по 107,5 тыс. руб.

В конце мая Госдума приняла в третьем чтении закон о праве победителей международных соревнований, в том числе Игр БРИКС, поступать в спортивные вузы без экзаменов.

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Анна Сатдинова
БРИКС Владимир Путин Казань
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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