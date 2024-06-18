Результат игры Евро-2024 вошел в топ самых сенсационных в истории турнира

Победа Словакии над Бельгией вошла в топ-3 самых сенсационных в истории Евро

Словакия победила на групповом этапе Бельгию со счетом 1:0, хотя до начала встречи ее шансы на успех оценивались в 13,1%. Более сенсационной была только победа Финляндии над Данией на Евро-2020

Игроки сборной Словакии (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Результат матча первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года по футболу между сборными Бельгии и Словакии вошел в топ-3 самых сенсационных в истории турнира, сообщает статистическая компания Gracenote в соцсети Х.

Накануне Бельгия уступила Словакии со счетом 0:1. У лидера бельгийцев Ромелу Лукаку отменили два гола во втором тайме, которые были забиты с нарушением правил.

Перед игрой шансы на победу словаков оценивались в 13,1%. По этому показателю это второй по сенсационности результат в истории чемпионатов Европы.

Более неожиданной получилась только победа Финляндии над Данией (1:0) на Евро-2020. Перед матчем шансы финнов оценивались в 10,3%.

На третьем месте победа Исландии над Англией (2:0) на Евро-2016 — 17,4%.