 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Месси назвал игрока, который злил его больше всего

Месси назвал Рамоса игроком, который злил его больше всего за всю карьеру
Аргентинский нападающий рассказал о напряженных матчах против мадридского «Реала» в период, когда он выступал за «Барселону»
Лионель Месси и Серхио&nbsp;Рамос
Лионель Месси и Серхио Рамос (Фото: Global Look Press)

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал экс-защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса игроком, с которым у него было больше всего стычек и противоречий на футбольном поле. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dispuestos a Todo, передает Diario AS.

«У нас были постоянные стычки с Серхио Рамосом. Это игрок, на которого я больше всего злился. Впоследствии мы стали одноклубниками, но во время матчей между «Барселоной» и «Реалом» мы все время зацеплялись. Игры «Эль-Класико» всегда были очень напряженными», — рассказал Месси.

Футболист также поделился впечатлениями о своих товарищах по сборной Аргентины. По его мнению, Николас Отаменди всегда был самым стильным игроком в национальной сборной, Анхель Ди Мария отличался самой дорогой обувью, а Родриго Де Пауль, наоборот, был самым неопрятным.

Месси вошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Спорт
Лионель Месси

Месси признался, что не так хорошо знает свою родную страну, как ему хотелось бы. Поэтому после ухода из футбола он собирается попутешествовать по ней, в том числе посетить знаменитые водопады Игуасу.

Ранее Лионель Месси заявил, что «Интер Майами» станет его последним футбольным клубом в профессиональной карьере. При этом 36-летний аргентинец подчеркнул, что пока не готов уходить из большого спорта. В марте Месси также говорил, что завершит карьеру, когда почувствует, что перестал получать удовольствие от игры и больше не приносит пользы своей команде.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Лионель Месси

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Месси назвал «Интер Майами» своим последним клубом в карьере
Спорт
Месси назвал «Реал» и «Манчестер Сити» лучшими командами в мире
Спорт
Месси установил рекорд MLS в последнем матче перед Кубком Америки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
Верховный суд уточнил список имеющих право представлять жильцов в судах Недвижимость, 15:24
Как санкции против Мосбиржи сказались на интересе к криптовалютам. Опрос Крипто, 15:24
На дне Ладоги нашли пиратское судно с Левиафаном и сокровищами Общество, 15:20
Новый тренер «Спартака» Деян Станкович прилетел в Москву Спорт, 15:14
В Киеве расстреляли казахстанского активиста, критиковавшего Токаева Политика, 15:12
Мбаппе избежал операции, Хорватия без Влашича. Что происходит на Евро Спорт, 15:11
Мбаппе не потребуется операция после перелома носа Спорт, 15:02
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Российская «дочка» H&M начала процесс ликвидации Бизнес, 14:59
При стрельбе на предприятии в Рязани погибла женщина и пострадал мужчина Общество, 14:55
Армянские гимнастки снялись с Игр БРИКС из-за судьи из Азербайджана Спорт, 14:52
СК проверит данные о смерти девочки из-за конфет в Новосибирской области Life, 14:52
В Туле открылся первый роллердром Пресс-релиз, 14:51
В Госдуме одобрили запрет на продажу энергетиков детям Общество, 14:44
Путин прилетел в Якутию. Видео Политика, 14:43