Лионель Месси вошел в окончательную заявку сборной Аргентины на Кубок Америки

Месси вошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки

Первый матч на турнире команда Аргентины сыграет с Канадой 20 июня. Всего в заявку вошло шесть форвардов, в том числе Месси, Ди Мария и Гарначо

Лионель Месси (Фото: Juan I. Roncoroni / Pool / Getty Image)

Тренерский штаб сборной Аргентины под руководством Лионеля Скалони назвал окончательный состав команды из 26 игроков на стартующий 20 июня Кубок Америки, он опубликован на официальном сайте Аргентинской футбольной ассоциации (AFA).

Помимо 36-летнего Месси, в заявку на турнир в США вошли форварды Анхель Ди Мария («Бенфика»), Валентин Карбони, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина») и Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

Фото: AFA

Сборная Аргентины сыграет на групповом этапе с Канадой (20 июня), Чили (25 июня) и Перу (29 июня).

Аргентинцы победили на прошлом турнире в 2021 году, это был первый крупный трофей Месси со сборной.

Из-за поездки на Кубок Америки Месси отказался выступать на Олимпиаде в Париже, заявив, что два турнира подряд для него было бы «слишком».

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион мира 2022 года.